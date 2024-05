Ventimiglia, nuova scuola nella città alta: assegnati i lavori

Consegnati i lavori per la realizzazione della nuova scuola a Ventimiglia Alta. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Oggi sono stati consegnati i lavori all’impresa appaltatrice, per un importo complessivo di circa 3.5 milioni di euro, per la realizzazione del nuovo edificio scolastico da adibire a scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado a Ventimiglia alta in piazzale del Funtanin" - fa sapere il primo cittadino - "Si stima che i lavori saranno completati entro l’agosto del 2025".

"Si tratta di un'opera importante che consegnerà così al centro storico, a tutta la città, ma soprattutto ai nostri ragazzi, una struttura di eccellenza in cui studiare e crescere" - sottolinea il sindaco Di Muro - "Inoltre, nei giorni scorsi, sono stati consegnati sia i lavori di sistemazione del versante sottostante la strada per Grimaldi superiore (via della Pace), sia i lavori di consolidamento del tratto di strada crollata nel 2019 in via Due Camini. Il tutto per un importo complessivamente pari a più di un milione di euro".