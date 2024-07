Ventimiglia, nuova scuola nella città alta: iniziati i lavori (Foto)

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova scuola a Ventimiglia Alta. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

Dovrebbe terminare entro l’agosto del 2025 l'intervento che darà ai ragazzi un nuovo istituto comprensoriale scolastico che prevede la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado con mensa, area sportiva e laboratori. "Siamo soddisfatti di aver dato il via ai lavori per la realizzazione della nuova scuola di Ventimiglia Alta" - afferma il primo cittadino di Ventimiglia che ha fatto un sopralluogo insieme al consigliere comunale Franca Bonadonna - "Siamo soddisfatti come amministrazione di aver dato avvio ai lavori di questo plesso scolastico molto atteso dai residenti del centro storico ma anche dalle frazioni e dal resto della città".

Una struttura di eccellenza in cui far studiare e crescere i giovani ventimigliesi. "Asilo, elementari e medie, una nuova palestra, aule multimediali e strutture sportive connesse per i nostri ragazzi, per un investimento di oltre 5.200.000 euro. Sarà un istituto all'avanguardia" - sottolinea il sindaco Di Muro - "Lavoreremo poi per nuovi parcheggi in questa zona perché insediando nuove strutture c'è bisogno di rivedere la viabilità e i posti auto sia per chi transita sia per chi abita nel centro storico".