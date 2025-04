Sanremo: situazione illuminazione nella frazione matuziana, i ringraziamenti del comitato cittadino 'Coldirodi -IN'

"Il Comitato 'Coldirodi -IN' ringrazia il Sindaco Alessandro Mager, la Giunta, i Consiglieri, gli uffici tecnici che in questi mesi hanno preso visione e a cuore la situazione illuminazione della nostra frazione che negli ultimi anni ha creato non poche difficoltà ai suoi abitanti. Abbiamo segnalato e mappato i punti più critici con l'aiuto dei nostri giovani e l'amministrazione, in primis il Signor Sindaco, ha lavorato per risolvere il problema.

La notizia odierna, che abbiamo accolto con entusiasmo, offre un ulteriore esempio di collaborazione costruttiva e di attenzione da parte della nuova Amministrazione.



Il Comitato ringrazia".