Sanremo: squadra di pronto intervento, il comune acquisterà un furgoncino con il finanziamento della Regione

Un Piaggio Porter per la squadra di operai per il pronto intervento, voluta dal Sindaco di Sanremo Alessandro Mager. Il team, da tempo sta lavorando per ridurre i tempi su piccoli problemi, fornendo quindi anche risposte concrete e veloci alle segnalazioni giunte da parte della cittadinanza.

Il furgone verrà acquistato dal Comune grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione, per oltre 27mila euro. Il mezzo sarà propedeutico a migliorare e velocizzare la squadra di ‘pronto intervento’ che sta svolgendo quei lavori richiesti sempre più spesso dalla cittadinanza.