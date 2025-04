si rafforza la comunicazione digitale del Comune di Sanremo: nasce il profilo instagram istituzionale

Da oggi il Comune di Sanremo dispone di un nuovo strumento per raccontare la città e potenziare la comunicazione con i cittadini: il profilo Instagram istituzionale @comune_di_sanremo

Continua, infatti, il percorso di rafforzamento del posizionamento digitale dell’ente, con l’obiettivo di rendere la comunicazione pubblica sempre più efficace e a portata del cittadino.

Il nuovo profilo Instagram del Comune di Sanremo, https://www.instagram.com/comune_di_sanremo/ si aggiunge agli spazi social già esistenti:

la pagina Facebook istituzionale facebook.com/comunedisanremo

i canali dedicati alla promozione turistica e culturale della città, come facebook.com/sanremocittamusica e il profilo Instagram @sanremocittadellamusica

Tali strumenti, oltre al sito web www.comune.sanremo.im.it, permettono all’ente di valorizzare al meglio il ventaglio di opportunità a servizio del cittadino, stimolandone allo stesso tempo la partecipazione.

Per rafforzare ulteriormente la presenza e la visibilità dell’amministrazione nello spazio digitale, il Servizio Comunicazione della Segreteria del Sindaco sta lavorando su più fronti.

Oltre allo sviluppo dei profili social, infatti, sono in corso attività di aggiornamento e ottimizzazione delle schede Google delle sedi comunali, strumento fondamentale per migliorare l’accessibilità delle informazioni di servizio (orari, contatti, ubicazioni) e favorire un’interazione diretta tra l’amministrazione e la cittadinanza anche nei risultati di ricerca e su Google Maps.

In parallelo, è in atto un lavoro congiunto con la Polizia Locale per il lancio dei nuovi profili social ufficiali del Comando: una pagina Facebook e un account Instagram, che saranno presentati a breve.

Un ulteriore passo avanti nella costruzione di una comunicazione pubblica integrata, trasparente e vicina ai cittadini.