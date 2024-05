Piogge violente su Sanremo: Davide Verrando "Mettono a nudo la mancanza di manutenzione ordinaria"

Il candidato di Fratelli d’Italia, Davide Verrando, interviene con una riflessione sulle violente piogge e allagamenti di questa mattina a Sanremo. “Ritengo - commenta Verrando - che siamo tutti concordi che le precipitazioni di questa mattina siano state intense ma soprattutto impreviste e, come succede sempre più spesso, particolarmente violente tali da provocare allagamenti e trasformare le strade in fiumi. Di sicuro la mancanza di manutenzione ordinaria di cunette, tombini e convogliamento delle acque ha la sua grande responsabilità ma sarebbe troppo semplice ridursi a giustificare quanto accade sempre più spesso solamente in questo modo: le precipitazioni estreme una volta erano rare ma ora sembrano diventare la normalità alternandosi a periodi di prolungata siccità”.

“Non mi sembra che quanto sia successo negli ultimi anni sia servito ad imparare a prevenire e a lavorare insieme per un futuro più sicuro. È fondamentale che la prossima amministrazione comunale preveda una pianificazione accurata per prevenire le cause di possibili disastri impegnandosi, nel breve termine, ad una politica di maggiore attenzione alla manutenzione ordinaria di cunette, tombini e convogliamento delle acque e, per il futuro, attuare politiche di sviluppo sostenibili in modo da proteggere la nostra amata città”.