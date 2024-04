Un fiume arcobaleno per le strade di Sanremo: il Pride colora la Città dei Fiori (foto e video)

Fino a pochi anni fa quasi nessuno lo sapeva, dal 2022 è cosa nota: Sanremo è la città del Pride e, soprattutto, è la città che ha dato i natali al movimento Lgbt, poi evoluto negli anni in Lgbtqia+.

Era il 1972 quando gli attivisti si radunarono davanti al Casinò di Sanremo per protestare contro un convegno che, all'interno della casa da gioco, radunava medici convinti che la scienza potesse fornire una cura contro l'omosessualità. Sono passati 50 anni e ancora molto c'è da fare, ma ora l'orgoglio arcobaleno sfila indisturbato per le città d'Italia e lo fa partendo proprio da Sanremo.

Per il terzo anno consecutivo è proprio Sanremo ad aprire la stagione dei Pride italiani che quest'anno saranno 40 in altrettante città. L'evento organizzato da Arcigay con la partecipazione di associazioni e movimenti (locali e non solo) ha avuto il suo inizio nel pomeriggio al Sud Est, per poi snodarsi per le vie del centro portando un'onda arcobaleno per le strade della città senza limiti di età, senza barriere, con tanti sorrisi, musica e voglia di stare insieme.

Al corteo, che nei giorni scorsi ha avuto il patrocinio anche di alcune amministrazioni comunali locali oltre all'endorsement dei diversi candidati sindaco di Sanremo, ha preso parte anche l'amministrazione comunale matuziana con Alcuni consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, e gli Assessori Faraldi, Ormea e Tonegutti.

Tra i candidati a sindaco c'erano anche Roberto Rizzo e Fulvio Fellegara ma, per la parte politica erano presenti pure l'europarlamentare Brando Benifei e il segretario provinciale del PD, Cristian Quesada.

Il 'Sanremo Pride' terminerà, nel tardo pomeriggio, a Pian di Nave.