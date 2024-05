Festa della Mamma, spettacolo teatrale itinerante a Ventimiglia Alta (Foto)

Uno spettacolo teatrale itinerante andrà in scena a Ventimiglia Alta per festeggiare in modo originale e gioioso la Festa della Mamma. La città alta domenica 12 maggio alle 16 ospiterà “Di Mamma (non) ce n’è una sola”, che porterà il pubblico nei luoghi più suggestivi del centro storico alla scoperta di “differenti specie di madri”.

Tra certezze e dubbi amletici su come essere una madre perfetta, funambolici equilibrismi tra casa, lavoro e figli, si celebrerà la figura più importante della vita di ciascun individuo: la mamma!. "Durante il percorso, in compagnia di alcune donne-madri dell’oggi, si alterneranno divertenti monologhi teatrali con Fulvia Roggero, Erika Rotondaro, Marta Laveneziana e Silvia Villa, momenti di fitness leggero con musica in cuffie a tema (facoltativo) a cura delle palestre Happiness e Sport Active-blufit e importanti pillole educative realizzate della psicoterapeuta familiare Tecla Magliano con Noi4You, sportello di aiuto e ascolto a favore delle donne, per comprendere insieme con un sorriso, come svolgere al meglio il più arduo e nello stesso tempo il più prezioso compito che vi sia: l’essere madre" - fanno sapere gli organizzatori parlando dello spettacolo, ideato e diretto da Silvia Villa e Fulvia Roggero, liberamente ispirato ad opere di Arnold Wesker - "E voi che specie di madre siete? Una madre chioccia, leonessa, amorevole, single, obiettiva? Venite a scoprirlo con noi!".

Al termine del percorso verrà offerto un aperitivo nella suggestiva cornice della terrazza del Forte dell’Annunziata. "Il ritrovo in piazza Cattedrale nel centro storico di Ventimiglia Alta alle 15.45. Lo spettacolo partirà da lì alle 16 e durerà circa un'ora e 30 minuti. L'ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria. Lo spettacolo è adatto ad adulti, famiglie e bambini" - dicono gli organizzatori - "Si ringraziano per il sostegno e la collaborazione il comune di Ventimiglia, il Teatro delle Dieci – Teatro X Monet, Noi4you – Sportello di aiuto e ascolto a favore delle Donne, le palestre Happiness di Ospedaletti e Sport Active Blufit di Ventimiglia, il M.A.R – Museo Civico archeologico Girolamo Rossi e Simona Alborno".