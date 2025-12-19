Sanremo: al Grand Hotel Des Anglais un evento dedicato al presepe

All’insegna della cultura, dell’arte e della musica quello organizzato dal gruppo artistico musicale culturale dall’ANC, sezione Fois di Ventimiglia, nella prestigiosa cornice del Grand Hotel Des Anglais di Sanremo. L’incontro, inserito in un contesto letterario di grande interesse, ha avuto come tema centrale “Il presepe”, offrendo al pubblico un momento di riflessione tra storia, attualità e creatività.



A illustrare e raccontare aneddoti inediti, vicende storiche e aspetti contemporanei è stato il dottor Sergio Pallanca, noto storico e studioso del territorio ligure, da anni impegnato nella ricerca, valorizzazione e divulgazione della memoria storica locale, con particolare attenzione alla città di Ventimiglia e al Ponente ligure. La sua attività lo ha reso un punto di riferimento nel panorama culturale del territorio.



La serata, presentata da Rino Aliquò e Alessio Rossi, è stata arricchita dalla partecipazione dell’attore Gioacchino Logico, protagonista di una intensa interpretazione dedicata al presepe, capace di suscitare emozione e partecipazione. Durante la conferenza, il pittore ventimigliese Salvatore Goffredo ha realizzato dal vivo un suggestivo quadro raffigurante la Natività, trasformando l’evento in una vera e propria esperienza artistica.



A completare il programma, l’intervento del soprano Nadiia Karpova, che ha regalato al pubblico una raffinata esecuzione tratta dal suo repertorio, impreziosendo ulteriormente il pomeriggio.



L’iniziativa si è confermata come un riuscito incontro tra letteratura, arti visive e musica, valorizzato da una location d’eccezione e da una partecipazione attenta e numerosa, testimoniando ancora una volta il ruolo e l’impegno del gruppo artistico, musicale e culturale ANC sez. fois di Ventimiglia.