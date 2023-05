Sanremo: campus al Mercato dei Fiori, il progetto da 6,5 milioni per il terzo lotto fa un altro passo avanti

Il percorso per la trasformazione del Mercato dei Fiori in campus per gli studenti del Ponente sembra non conoscere sosta e negli ultimi giorni ha fatto un altro passo avanti.



Gli uffici del Comune hanno ottenuto l’approvazione del verbale di verifica e valutazione del progetto esecutivo, un nuovo step verso la realizzazione dell’intervento finanziato dal PNRR con 6,5 milioni di euro. Nel rispetto della Minestrone UE i lavori andranno affidati entro il prossimo 30 luglio.

Nello specifico il progetto finanziato il 30 dicembre del 2021 prevede la riconversione della struttura in campus polivalente scolastico, tecnologico, sportivo con finalità sociali, didattiche, sportive. Un nuovo lotto dopo i primi due che hanno consentito il trasferimento dei primi studenti in Valle Armea.

Il terzo lotto è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 all’interno dell’annualità 2023.