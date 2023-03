Sanremo: terzo lotto del Mercato dei Fiori, un maxi progetto da oltre 4 mila metri quadrati per 275 studenti (le immagini del progetto)

Il Comune di Sanremo punta sul Mercato dei Fiori e vuole dare vita al campus che potrebbe di fatto cambiare la vita a centinaia di studenti della zona. Il terzo lotto del maxi progetto per la riqualificazione dello stabile mira a ridisegnare completamente un’area di 4.390 metri quadrati per un totale di 11 aule a disposizione di 275 studenti.

La porzione di Mercato interessata dal progetto verrà dotata (oltre alle aule) di uffici, sale professori, laboratori e servizi, mentre al piano plateatico sono previsti: aula magna, aula multimediale, aule polivalenti, caffetteria-mensa, hall per le associazioni sportive e aree ricreative esterne. Inoltre nel lotto sono comprese anche la riqualificazione energetica della facciata e la realizzazione di una pensilina fotovoltaica attrezzata. A conclusione del terzo lotto il Mercato dei Fiori avrà in totale 29 aule per un massimo di 725 studenti.

Come si legge nella descrizione del progetto, la trasformazione del Mercato dei Fiori in un campus è “la nascita di un quartiere che ora non esiste, da un lato come attrattivo per attività legate allo sport, dall’altra come spazio di sperimentazione di un nuovo modo di apprendimento legato alle vocazioni del territorio. Un luogo di aggregazione e incontro informale”.

Al plateatico ‘P0’ la nuova concezione di scuola ‘civic center’ prevede: nel blocco Sud uno spazio polifunzionale di accoglienza e coordinamento per le attività delle associazioni sportive e delle scuole con una zona caffetteria, aperta a Sud sull’area esterna e a Nord sull’area sportiva del plateatico con le superfici funzionali: spazio accoglienza e coordinamento attività e mensa 364 metri quadri, caffetteria (spazi tecnici di preparazione e servizi) 74 metri quadrati, ufficio associazione e servizi 40 metri quadrati; nel blocco Est uno spazio flessibile coordinato dalla scuola con aule a superficie variabile grazie all’adozione di pareti mobili, aula multimediale mediateca, aule polivalenti, archivio e uffici, connettivo e reception scuole, servizi studenti, servizi personale, aree ricreative esterne Sud.

Al piano ballatoio: 11 aule, 6 aule attività speciali, spazio ricreativo e di apprendimenti informale, aula docenti e uffici, servizi studenti, servizi personale.

Un maxi intervento inserito nel cronoprogramma 2021-2026.