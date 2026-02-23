Sanremo rinnova l’accordo con Fondazione Almerini per le aree tecniche del Festival 2026-2028

E' stata approvata la nuova convenzione tra il comune di Sanremo e la Fondazione Almerini Dante Alighieri per l'Istruzione e l'Accoglienza per l’utilizzo di aree private necessarie allo svolgimento del Festival della Canzone Italiana e di altre manifestazioni organizzate nel complesso Teatro Ariston. Il provvedimento riguarda il triennio 2026-2027-2028, con possibilità di proroga per ulteriori due anni (2029-2030), in linea con la recente convenzione sottoscritta tra il Comune e la Società Ariston per l’utilizzo delle sedi di spettacolo.

L’accordo consente al Comune di mantenere la struttura posizionata nelle aree di proprietà della Fondazione attraverso la quale passano i cavi elettrici, radioelettrici e radiotelevisivi che collegano il Teatro Ariston alle aree comunali antistanti l’edificio Almerini. Su queste aree vengono parcheggiati i mezzi tecnici di RAI Radiotelevisione Italiana, dotati delle apparecchiature di trasmissione necessarie per la messa in onda del Festival. La convenzione prevede che, in caso di mancato rinnovo dell’accordo tra Comune e RAI per il Festival, i cavi vengano rimossi e i luoghi ripristinati entro tre mesi, con costi a carico del Comune.

Il corrispettivo concordato con la Fondazione ammonta a 21.780 euro annui oltre IVA, per un totale di 26.571,60 euro l’anno.