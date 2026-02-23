 / Eventi

Sanremo, prove generali dell’opening: Laura Pausini e gli sbandieratori animano la vigilia all’Ariston (Foto e Video)

Spettacolo davanti al teatro: curiosi e turisti assistono alle prove del via ufficiale del Festival

Nuove prove dell’opening di domani sera per il Festival di Sanremo. Nel tardo pomeriggio, di fronte al Teatro Ariston, si è svolta una prova aperta che ha attirato decine di curiosi e appassionati, accorsi per sbirciare in anteprima l’avvio della manifestazione.

Protagonista Laura Pausini, che ha provato alcuni momenti chiave dell’apertura insieme a numerosi sbandieratori, regalando un assaggio di festa e tradizione. In particolare, hanno destato attenzione gli sbandieratori di Ventimiglia, coinvolti nelle coreografie che accompagneranno il via ufficiale di domani sera.

L’atmosfera, già carica di attesa, ha trasformato la zona dell’Ariston in un palcoscenico a cielo aperto, tra applausi spontanei e telefoni puntati, confermando che Sanremo è pronto a partire.

(Foto e video di Ezio Cairoli)

