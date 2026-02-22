Grotte di Frasassi protagoniste a Casa Sanremo: natura, musica e innovazione nel cuore del Festival

Le Grotte di Frasassi, tra i complessi carsici più grandi e affascinanti al mondo, tornano protagoniste a Casa Sanremo come partner istituzionale per il terzo anno consecutivo. Il favoloso sito naturale del Comune di Genga (Ancona), incastonato nella catena degli Appennini marchigiani, porta al Sanremo tutta la sua maestosità, tra natura, tecnologia e musica.

All’interno di Casa Sanremo Chateau d’Ax PalaItalia Enit, le Grotte di Frasassi si raccontano con un ampio e scenografico allestimento che riproduce le imponenti stalattiti e stalagmiti del percorso sotterraneo, uno dei più suggestivi e visitati d’Europa. Lo spazio è animato dalle interviste degli speaker di Radio Frasassi, web radio dedicata all’intrattenimento e alla divulgazione dell’offerta turistica del complesso ipogeo.

Grande curiosità per l’installazione multimediale interattiva dotata di intelligenza artificiale empatica, capace di dialogare con il pubblico in modo coinvolgente, percependo le emozioni dei visitatori. Nell’area aperta di Piazza Marconi, a Casa Sanremo Underground, una postazione speciale permette di scattare foto immersive con gli spettacolari sfondi delle Grotte, regalando «l’emozione di un viaggio unico nel cuore della terra, senza lasciare Sanremo».

Anche il FantaSanremo dedica alle Grotte di Frasassi un nuovo gioco personalizzato, che consentirà di ottenere voucher sconto per visitare il sito marchigiano.

Da sempre legate al mondo della musica, le Grotte hanno ospitato eventi di risonanza internazionale, come i concerti di Andrea Bocelli e de Il Volo. Dal 2025 sono inoltre partner ufficiale di Musicultura, con un premio dedicato che prevede residenza artistica e produzione site-specific. Il vincitore dell’ultima edizione, Ibisco, ha recentemente realizzato un progetto audiovisivo immerso nelle spettacolari cavità carsiche.

Capitale del turismo scolastico di qualità, le Grotte di Frasassi investono anche nella formazione con programmi didattici, laboratori tecnologici e attività immersive in realtà virtuale. Proprio durante il Festival, a Casa Sanremo, si terrà una sessione del Frasassi Green Challenge, il progetto di gamification dedicato all’educazione ambientale rivolto alle scuole liguri e nazionali, per imparare giocando temi come riciclo, risparmio idrico ed economia circolare.

Un racconto che unisce bellezza naturale, innovazione e cultura, portando il cuore delle Marche sotto i riflettori del Festival più amato d’Italia.