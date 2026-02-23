Questa sera l'EniCarpet Live accende la città: su Sanremo News la diretta esclusiva della passerella dei protagonisti al Festival

Anche quest'anno torna su Sanremo News l'appuntamento esclusivo con ‘EniCarpet Live’: la diretta della sfilata dei cantanti che si preparano al Festival da piazza Colombo. Con la regia di Marco Pugno proporremo il live della serata, con la conduzione di Carlo Alessi e Gianni Micaletto nonché dalle piazze e da via Matteotti le incursioni di Chiara Gallo (giornalista di TorinOggi.it), Isabella Rizzitano e Chiara Orsetti (giornaliste LaVocediGenova.it), Andrea Musacchio ed Elia Folco.

Il nostro Gruppo Editoriale MoreNews si presenta a questa edizione del Festival di Sanremo con una copertura completa di tutti gli eventi, articoli dalle sale stampa, interviste dall'Ariston e curiosità dalla città, che raccontiamo da 25 anni ormai con SanremoNews.it. Per seguire il Festival ogni giorno articoli e video e con le foto di Duilio Rizzo ed Erika Bonazinga racconteranno il Festival sulle pagine di SanremoNews.it e di tutti i giornali del gruppo con collaborazioni anche su testate on line italiane ed estere, senza dimenticarsi mai le notizie del territorio, cuore da 25 anni del nostro quotidiano imperiese.

Tornando all’EniCarpet lunedì sera dalle 19.30, in diretta sui nostri canali, si potrà vivere da vicino la sfilata dei protagonisti del 76° Festival di Sanremo, sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale YouTube. Se avete una Smart Tv collegata ad Internet lo spettacolo sarà ancora più bello: basterà aprire l’app YouTube e cercare il profilo di Sanremo News per godersi la diretta che sarà diffusa anche da tutti i quotidiani del gruppo MoreNews.