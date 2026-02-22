Sanremo 2026, prime prove per Laura Pausini e Carlo Conti davanti all’Ariston tra fan e curiosi in centro città ieri (Foto)

Prime prove a cielo aperto per l’opening della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Laura Pausini e Carlo Conti si sono ritrovati ieri sera davanti al Teatro Ariston, regalando un assaggio dello spettacolo che aprirà ufficialmente la kermesse. Le prove, svolte di fronte a tantissimi curiosi, hanno rapidamente richiamato fan e passanti, trasformando il centro cittadino in un piccolo palcoscenico improvvisato. Tra applausi e smartphone alzati, l’atmosfera era già quella delle grandi occasioni, con musica e televisione che si incontrano nel cuore di Sanremo.

Con Pausini e Conti erano presenti anche gli sbandieratori di Ventimiglia, che saranno protagonisti nella serata di martedì prossimo sempre nella stessa location. Una presenza che promette un tocco di tradizione e spettacolarità all’interno di un Festival che, già dalle prove, mostra l’ambizione di unire grandi nomi e identità locali. L’attesa cresce, e Sanremo comincia a respirare il clima della settimana più seguita della musica italiana.