Sanremo 2026, il Victory Morgana accende la settimana del Festival: tra cene‑show, party esclusivi e nightlife internazionale

Sanremo chiama. Il Victory Morgana risponde. E lo fa con una settimana che si preannuncia già leggendaria. Durante il Festival di Sanremo 2026, il Victory Morgana torna a essere uno dei luoghi più iconici e fotografati della Riviera, con un palinsesto che unisce cene evento, spettacolo dal vivo e nightlife internazionale. Due anime, un’unica energia: dinner experience e after dinner che insieme raccontano la notte più intensa del Festival.



LE CENE: DINNER EXPERIENCE & SHOW

Ogni sera un’esperienza diversa: tavoli, luci, performance e ospiti speciali. Un format pensato per un pubblico italiano e internazionale che vive Sanremo da protagonista. La settimana del Festival al Victory Morgana inizia già dalla domenica, con un evento di grande prestigio che accende ufficialmente i riflettori sulla città.



- Domenica 22 febbraio – Private Party Radio Italia

Il Victory Morgana ospita l’esclusivo party privato di Radio Italia, appuntamento oramai fisso, trasformandosi nella “premiere” in un informale palcoscenico per i cantanti della kermesse canora 2026. Un momento unico, riservato e altamente mediatico, che inaugura la settimana del Festival con un’atmosfera vibrante e ricca di aspettative. PRIVATE PARTY

- Lunedì 23 febbraio – Press Golden Gala

Serata inaugurale dedicata alla stampa e al mondo dello spettacolo. Il via ufficiale alla settimana del Festival. Per info e prenotazioni info@ifed.it

- Martedì 24 febbraio – Opening Festival Dinner

La iconica cena di apertura del Festival, firmata dall’agenzia di Eventi e Spettacolo TheCode in collaborazione con Forbes. Un parterre di ospiti d’eccezione tra artisti, media e protagonisti del Festival.

Dinner SOLD OUT

- Mercoledì 25 febbraio – Dinner Gala & Showcase

Special guest: Jay Santos, star internazionale urban & reggaeton che presenterà in anteprima mondiale il suo nuovo singolo “Llegamos a la Disco”. Live entertainment con Alex Effe e Carlotta Savorelli per una cena animata ad alta energia.

Per info reservations@victorymorganabay.it

Per prenotazioni https://www.sevenrooms.com/reservations/victorymorgana

- Giovedì 26 febbraio – Il Salotto delle Celebrità

Cena esclusiva dedicata a VIP, artisti e protagonisti del panorama artistico e dell’intrattenimento, a cura dell’agenzia di eventi e spettacolo New GIG Promotion.

Dinner SOLD OUT

- Venerdì 27 febbraio – SanremOn dentro al Festival

Musica, media e intrattenimento in un format dinamico e contemporaneo a cura dell’Associazione Centro Spettacolo ACS.

Per info reservations@victorymorganabay.it

Per prenotazioni https://www.sevenrooms.com/reservations/victorymorgana

- Sabato 28 febbraio – Dinner Show “TILT”

Torna il format cult ideato da Ale Big Mama. Un dinner show immersivo tra performance, musica e visual experience. Uno degli appuntamenti più attesi del weekend finale.

Per info reservations@victorymorganabay.it

Per prenotazioni https://www.sevenrooms.com/reservations/victorymorgana

Le cene al Victory Morgana sono pensate come un viaggio: gastronomia, spettacolo e atmosfera in perfetto equilibrio.

AFTER DINNER: IL CUORE DELLA NOTTE DI SANREMO

Dall’una in poi, il Victory Morgana cambia pelle. Le luci si abbassano, la musica sale. E la location diventa il cuore della nightlife del Festival 2026. Il Victory Morgana diventerà il fulcro della nightlife del Festival, ospitando produzioni dei principali player dell’entertainment nazionale e internazionale. La struttura opererà come scenografia esclusiva e hub organizzativo per format curati da partner esterni, che ne gestiranno direzione artistica e produzione, assicurando un’offerta di altissimo livello.



LINE-UP AFTER DINNER

Martedì 24 febbraio

Private Party a cura dell’agenzia di eventi e spettacolo TheCode

Opening Gala Festival

Special Guest: Gianluca Vacchi

Mercoledì 25 febbraio

After Party Ufficiale Rolling Stone Italia

Info, accrediti e prenotazioni: https://xceed.me/en/sanremo/venue/victory-morgana

Giovedì 26 febbraio

Mamacita Party

Info, accrediti e prenotazioni: https://xceed.me/en/sanremo/venue/victory-morgana

Venerdì 27 febbraio

After Party TIM powered by Rolling Stone con Special Guest Dj Ilario Alicante, hosted by BlackHole & RedRoom

Info, accrediti e prenotazioni: https://xceed.me/en/sanremo/venue/victory-morgana

Sabato 28 febbraio – Closing Night

Official Sanremo After-Party, powered by TWIGA Baia Beniamin

Info, accrediti e prenotazioni: https://xceed.me/en/sanremo/venue/victory-morgana

"Siamo entusiasti di accogliere a Sanremo produzioni di questo livello, dichiara la Direzione. Il Victory Morgana sarà lo scrigno che custodisce alcune delle notti più iconiche del Festival 2026. Il nostro obiettivo è offrire una location unica e un’ospitalità all’altezza del palcoscenico internazionale che Sanremo rappresenta". Per gli after party, il locale sarà privatizzato e gestito dai partner organizzatori. Per i clienti del Victory Morgana sarà comunque possibile accedere tramite ticket o tavoli dedicati, secondo disponibilità. Sanremo è musica. Il Victory Morgana è esperienza. Queste due energie tornano a fondersi, dando vita a una settimana destinata a lasciare il segno.



Victory Morgana – Where the Festival continues

Locale aperto a pranzo tutti i giorni dalle ore 12.00.

Per info e prenotazioni https://www.victorymorganabay.it/

Special thanks to our partners: Amer yachts, Gino Mercedes-Benz, Champagne Pommery, Red Bull, Martini