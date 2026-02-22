Villaggio del Festival 2026, inaugurazione ufficiale a Sanremo: istituzioni e media accendono il Festival

E' stato inaugurato ufficialmente oggi il Villaggio del Festival, evento promosso dal Comune che per l’edizione 2026 si presenta con un progetto rinnovato, un calendario ricchissimo e una forte rete di partnership editoriali nazionali. A fare gli onori di casa, all’interno del parco di Villa Ormond, erano presenti il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni insieme a una rappresentanza dell’amministrazione comunale, il senatore Gianni Berrino e il direttore artistico della manifestazione Giuseppe Grande.

Un momento simbolico ma anche sostanziale, che segna l’avvio di una settimana destinata a trasformare il Villaggio in uno dei principali poli di incontro, informazione e intrattenimento legati al Festival della Canzone Italiana. Le stime parlano di oltre 40mila presenze, distribuite tra eventi live, incontri, attività culturali e spettacoli aperti al pubblico. Durante l’inaugurazione, Giuseppe Grande ha ribadito la visione alla base del progetto: “Il Villaggio del Festival è un ecosistema culturale e mediatico che cresce ogni anno. Non è solo un luogo di eventi, ma uno spazio di relazione tra musica, informazione, giovani e istituzioni, capace di raccontare Sanremo in modo autentico”.

Accanto alla dimensione fisica, il Villaggio rafforza anche il proprio ruolo mediatico grazie alle partnership con Askanews, che garantirà una copertura nazionale quotidiana, e con la rete editoriale di Netweek, oltre alla collaborazione con il gruppo Multiradio. L’assessore al Turismo Alessandro Sindoni ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa per la città: “Il Villaggio del Festival è diventato negli anni una componente fondamentale dell’esperienza sanremese, capace di valorizzare il territorio e coinvolgere in modo attivo soprattutto i giovani”.

Il Villaggio del Festival 2026, evento ufficiale del Comune di Sanremo, proseguirà per tutta la settimana del Festival con un fitto programma di appuntamenti, confermandosi ancora una volta come cuore pulsante del racconto parallelo del Festival, tra informazione, spettacolo e partecipazione.