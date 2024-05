Camporosso: il Family Band Gospel Choir in concerto con il direttore del Coro Nazionale Gospel

Domenica 12 maggio alle ore 18.00, a Camporosso, in località Bigauda presso il Centro Polivalente Giovanni Falcone, con il patrocinio del Comune di Camporosso, il Family Band Gospel Choir si esibirà in un concerto diretto dal M° Alessandro Pozzetto, Direttore dell'Italian Gospel Choir, coro nazionale che rappresenta l’Italia nella musica Gospel ed insignito di ben due Medaglie di Rappresentanza dal Presidente della Repubblica.

Il Family Band Gospel Choir, che fa parte del coro nazionale, si esibirà con una performance che sarà l’atto finale di due giorni di workshop di gospel contemporaneo con il Maestro Pozzetto coadiuvato dal M° Davide Croci al pianoforte.

Il coro, composto da una ventina di persone provenienti dalle varie città della Provincia e accomunate dalla passione per questo genere musicale che trasmette energia, gioia e messaggi profondi, ogni anno organizza questo seminario per poter approfondire le proprie conoscenze e capacità attraverso un’immersione nella musica.

Nato a Udine il 29 luglio del 1972, Alessandro Pozzetto è direttore di numerosi cori, musicista, arrangiatore e compositore. Da sempre in prima linea per diffondere l’insegnamento del gospel, contemporary christian e spiritual gospel a bambini e adulti, oltre a organizzare seminari, è anche l’ideatore del “Metodo Pozzetto”, un modo di lavorare basato sull’empatia totale con il gruppo. Infine ha intrapreso una serie di studi sulla biomusica per poi continuare la sua ricerca sugli effetti benefici del suono grazie al Sound Healing, la guarigione attraverso il suono.

Davide Croci viene da Piacenza. Pianista, arrangiatore e direttore della Band dell’Italian Gospel Choir. Diplomato in pianoforte classico, laureato in musica applicata e compositore di colonne sonore. Studia pianoforte jazz presso il conservatorio “G.Nicolini” di Piacenza, è insegnante di pianoforte e operatore in Biomusica – Musicoterapia evolutiva.