Taggia Arma: torna 'Shopping in musica' di Confesercenti e Pour Parler & Cafè Tiffany

Sabato 1 giugno torna 'Shopping in musica' organizzato da Confesercenti, Pour Parler & Cafè Tiffany. A partire dalle 16.00 Via Boselli sarà movimentata da stands di artigiani, hobbisti e operatori dell'ingegno, nonché dai negozianti. La presentazione di tutta la serata sarà curata da DJ SuperMario del Cafè tiffany.

"L'apertura del palco sarà eseguita dalla 'MondayJamFamily' del Pour Parler : un pot-pourri di musicisti che ogni lunedì si incontra per suonare e condividere la propria passione nel Music Bar di Via Boselli. A seguire, Matis Industries ( Soul , R'n'B , reggae). Il clou musicale attorno alle 21.00 con 'Jovanotte', band tribute al grande Lorenzo. Il tutto condito da rostelle, carne alla brace, birra alla spina e le varie proposte dei due locali (Cafè Tiffany e Pour Parler).



Quest'idea nasce per valorizzare ulteriormente la via centrale di Arma di Taggia, ricca di commercianti ed attività, dando un caloroso benvenuto ai primi turisti della stagione estiva in arrivo durante il ponte. Una stretta collaborazione è nata tra i commercianti di Arma di Taggia e non solo. Questa bellissima sinergia permetterà di unire musica e shopping in un'esperienza unica pensata per tutta la famiglia. Evento patrocinato dal Comune di Taggia".