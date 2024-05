Sanremo, in programma due open day per le donazioni di plasma organizzati dalla FIdas

Open day per le donazioni di plasma domenica 16 giugno e domenica 23 giugno. Per per avere informazioni e prenotare la donazione occorre contattare il centro Fidas di Sanremo al numero 320-9139672.

La donazione di plasma è estremamente importante perché può aiutare a salvare la vita di molte persone che soffrono di gravi condizioni di salute. Il plasma è fondamentale per la produzione di molti farmaci e trattamenti medici che vengono utilizzati per curare una vasta gamma di malattie, tra cui problemi emorragici, ustioni gravi e malattie autoimmuni.

Donare plasma è un gesto altruistico che può avere un impatto significativo sulla comunità. Grazie alla generosità delle persone che donano il loro plasma, molte persone hanno la possibilità di ricevere cure vitali e migliorare la loro qualità di vita.

La donazione di plasma è un modo sicuro e indolore per contribuire alla ricerca medica e alla produzione di farmaci vitali. Senza donatori di plasma, molte persone non avrebbero accesso ai trattamenti di cui hanno bisogno per sopravvivere, è essenziale per mantenere un'adeguata disponibilità di questo prezioso liquido nei centri medici e negli ospedali di tutto il mondo. Senza donazioni regolari, molte persone potrebbero non essere in grado di ricevere i trattamenti necessari per sopravvivere.