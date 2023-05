Da Badalucco a Ilhavo in Portogallo nel segno dello stoccafisso: visita istituzionale per il sindaco Orengo (foto)

Dalle isole Lofoten in Norvegia a Ilhavo in Portogallo, proseguono le visite istituzionali di Badalucco nel segno dello stoccafisso. Nei giorni scorsi il sindaco Matteo Orengo, accompagnato dalle consiglieri comunali, Giusy Laigueglia e Donatella Boeri, ha incontrato i rappresentanti della cittadina portoghese (38.598 abitanti).

Per Badalucco si è trattato di un momento istituzionale per creare nuovi rapporti di amicizia con realtà internazionali che al pari del paese della valle Argentina, condividono una tradizione culinaria, storico, culturale, legata allo stoccafisso. L'anno scorso proprio in occasione della 50ª edizione della Sagra badalucchese, l'amministrazione Orengo, riuscì a portare in paese le autorità norvegesi, un ritorno dopo tanti anni di assenza. Al taglio del nastro partecipò Knut-Are Okstad (Ministro Consigliere - Reale Ambasciata di Norvegia a Roma, oltre alla presenza del Norwegian Seafood Council.

L'ambizione del primo cittadino è di espandere questo tipo di rapporti internazionali. Un obiettivo cercato attraverso call e scambi di mail che hanno portato la delegazione badalucchese alla trasferta portoghese. "È una visita ufficiale per condividere i numerosi punti di incontro tra le nostre due realtà con il naturale coinvolgimento della Norvegia. - commenta il sindaco di Badalucco, Matteo Orengo - Siamo stati ospiti della cittadina portoghese capitale del 'bacalhau'. Si è creato un rapporto d'amicizia con le istituzioni portoghesi ed è stata l'occasione per visitare musei e una tra le più importanti fabbriche di lavorazione di bacalhau in Europa".



"Questo incontro vuole essere il primo di tanti e ci siamo salutati con l'invito reciproco ai due Festival (quello portoghese si svolge ad agosto mentre quello badalucchese è nel terzo weekend di settembre). - conclude il sindaco di Badalucco - Creiamo nuovi rapporti e cerchiamo di metterci anche dei contenuti per il futuro dei nostri ragazzi. Per questo stiamo lavorando ad un bando europeo per favorire scambi culturali e turistici".