Taggia accende il Natale: luci dal 5 dicembre in tutto il Comune, albero a Villa Boselli il 12 dicembre

Il conto alla rovescia per il Natale è ufficialmente iniziato a Taggia e Arma di Taggia. Le luminarie sono già in fase di installazione e illumineranno l’intero territorio comunale a partire da venerdì 5 dicembre, data scelta per l’accensione simultanea delle decorazioni natalizie. A confermarlo è l’assessore al Turismo Barbara Dumarte, che spiega: “Il montaggio è iniziato in anticipo rispetto agli scorsi anni. La ditta incaricata opera in tutta Italia e pianifica gli interventi tenendo conto delle condizioni meteo: approfittando del bel tempo in Liguria ha potuto avviare subito i lavori. Il nostro obiettivo è terminare la prima fase entro il 5 dicembre, così da partire insieme con l’accensione in tutti i quartieri”.

Una seconda tranche di installazioni è prevista nei giorni successivi e riguarderà proiezioni artistiche su chiese e strutture, oltre al completamento delle vie ancora mancanti. Accensione dell’albero: il 12 dicembre a Villa Boselli. Se le luminarie brilleranno già dal 5 dicembre, l’appuntamento simbolico con l’Albero di Natale è fissato una settimana dopo, venerdì 12 dicembre, nell’ambito di Natale a Villa Boselli. Una scelta pensata per concentrare famiglie e cittadini in un evento di festa e inaugurazione del calendario natalizio.

“Stiamo lavorando intensamente – aggiunge Dumarte – per definire un programma con eventi per tutti: famiglie, giovani, bambini, residenti e turisti. Sarà un Natale vivace, con tante occasioni per vivere insieme la città”. Un lavoro condotto in squadra, sottolinea l’assessore, “insieme ai consiglieri comunali Chiara Cerri e Giancarlo Ceresola, che stanno collaborando attivamente all’organizzazione”. Un progetto da 61mila euro per valorizzare la città. Come anticipato nei giorni scorsi, l’amministrazione ha affidato l’intervento alla ditta Luminarie Palmiro Srl di Serra Riccò, con un investimento totale di 61.000 euro. Le luci saranno in funzione fino all’11 gennaio 2026.

Il progetto rientra nel programma natalizio “I colori e le note di dicembre 2025”, candidato per il cofinanziamento regionale del bando F.U.N.T. 2025, con l’obiettivo di sostenere il commercio locale e attrarre visitatori durante le festività.