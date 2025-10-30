Sanremo, bar e ristoranti senza imposte versate: indagata 50enne per truffa ed esercizio abusivo della professione

Una consulente fiscale attiva da anni nel tessuto commerciale di Sanremo (E.P.) è finita al centro di una complessa indagine per ipotesi di truffa, esercizio abusivo della professione, accesso illecito a sistemi informatici e sostituzione di persona. Secondo quanto riportato oggi dal Secolo XIX, la donna – una 50enne originaria di Torino e residente nella Città dei Fiori da diverso tempo – avrebbe gestito per conto di bar e ristoranti locali gli adempimenti fiscali, omettendo però di versare le imposte dovute all’Agenzia delle Entrate.

La redazione di Sanremonews ha contattato alcuni esercenti interessati: nessuno di loro, al momento, ha potuto rilasciare dichiarazioni, in attesa di sviluppi formali e legali. Secondo la ricostruzione, la professionista avrebbe rassicurato i clienti sulla corretta gestione delle pratiche, mentre gli avvisi fiscali continuavano ad accumularsi negli archivi dell’Agenzia delle Entrate. In alcuni casi – emergerebbe dalle prime verifiche – avrebbe anche compilato buste paga o richieste pensionistiche per i dipendenti delle attività coinvolte, pur non essendo abilitata all’esercizio della professione di consulente del lavoro. Dopo anni di anomalie e segnalazioni, alcuni titolari avrebbero infine scoperto irregolarità nei versamenti, presentando denuncia e facendo scattare la macchina investigativa.

La rete di conoscenze, clienti e servizi offerti dalla consulente si sarebbe ampliata negli anni grazie al passaparola, fino a raggiungere un numero non ancora definito di esercizi: bar, ristoranti e piccole attività commerciali. Le indagini – coordinate dalla Procura distrettuale di Genova per competenza sui reati informatici – mirano ora a quantificare con precisione la portata del danno economico e il numero dei professionisti raggirati, che potrebbe essere ben superiore alle prime stime. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche una gestione dei pagamenti attraverso società collegate o riconducibili alla 50enne, con flussi economici difficili da tracciare. Restano inoltre in corso accertamenti su eventuali altre irregolarità: licenze mancanti, contributi previdenziali non versati e possibili richieste presentate agli enti competenti senza titolo.

Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori sviluppi, sia sul fronte giudiziario sia su quello economico, con i commercianti che temono ora di dover fronteggiare sanzioni e recuperi fiscali, oltre alla necessità di riorganizzare completamente la propria gestione amministrativa; mentre l’indagata avrà modo di far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune.