Indagini su consulenti fiscali nel sanremese: Orengo (ODCEC Imperia) richiama alla tutela dei clienti e alla scelta di professionisti qualificati

Gianfranco Orengo, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della nostra provincia, interviene sulle indagini in corso, avviate dalla Procura distrettuale di Genova nel comprensorio sanremese nei confronti di società multiservizi e consulenti operanti in ambito contabile e fiscale.

“Sul punto – dice Orengo - ritengo di dover fare alcune importanti considerazioni per riportare chiarezza anche a tutela di chi vuole fare una scelta consapevole nell’affidare i servizi di consulenza contabile, fiscale e del lavoro. Le attività di tenuta contabilità, compilazione e presentazione di dichiarazioni fiscali ed in generale l’assistenza e la consulenza contabile e fiscale sono attività riservate a soggetti qualificati quali dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all’Albo, a tutela della fede pubblica. Nella scelta del soggetto cui affidare tali servizi occorre per prima cosa verificare se lo stesso è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Imperia oppure anche sul sito del Consiglio Nazionale dove sono presenti tutti i circa 120.000 professionisti che operano sull’intero territorio nazionale”.

“Il Commercialista iscritto all’Albo – prosegue Orengo - è garanzia di qualità delle prestazioni che svolge per via della laurea conseguita, del tirocinio di studio svolto, dell'esame di stato superato, dell’obbligo formativo continuo cui soggiace. Vi è inoltre in capo al Commercialista l’obbligo di stipula dell’assicurazione professionale di responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai clienti, la vigilanza del Ministero della Giustizia ed il rispetto del codice deontologico. Eventuali violazioni deontologiche e comportamenti contrari all’etica professionale sono vagliati dal Consiglio di disciplina, uno specifico organo che interviene per tutelare anche coloro che hanno subito danni a seguito di comportamenti scorretti da parte di un iscritto”.

“Un’ultima considerazione importante – termina Orengo - va fatta con riferimento alle modalità di pagamento di imposte e contributi. Ogni Commercialista iscritto all’Albo ha in essere una convenzione con l’Agenzia Entrate che consente di inviare i flussi di pagamento direttamente sul conto bancario o postale del Cliente, evitando trasferimenti di denaro tra cliente e professionista, con il vantaggio per il Cliente di poter controllare in tempo reale sia sulla home banking che sul proprio cassetto fiscale il buon esito dei pagamenti di tasse e contributi. Affidarsi ad un Commercialista iscritto all’Albo significa pertanto affidarsi ad un soggetto titolato, preparato, aggiornato, assicurato e rappresenta una scelta consapevole di qualità”.