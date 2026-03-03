 / Cronaca

Donna di 29 anni investita sulle strisce pedonali a Ventimiglia, trasportata in codice giallo a Bordighera

L’incidente è avvenuto in via Cavour intorno alle 10:30, la donna ha riportato traumi a gamba e braccio destro

Questa mattina, intorno alle 10:30, una donna di 29 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Cavour, a Ventimiglia.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, la donna ha riportato un trauma alla gamba destra e al braccio destro. È stata immediatamente immobilizzata su spinale e trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Bordighera.

Le condizioni della donna sono al momento sotto osservazione, mentre la Polizia Locale sta effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

