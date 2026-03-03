Fulvio Brezzo saluta la divisa: a Sanremo va in pensione uno dei volti storici dei Vigili del Fuoco

Con l’arrivo del mese di marzo è giunto il tempo dell’ultima timbratura d’uscita per il CR Fulvio Brezzo, capoturno A e capo distaccamento dei Vigili del Fuoco Sanremo.

Entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’anno 1990 ha indossato per 36 anni con dedizione e orgoglio questa divisa partecipando giornalmente agli interventi di soccorso sul nostro territorio e prendendo parte a diverse emergenze nazionali quali le alluvioni del Tanaro del 1994, di Imperia del 1998, delle Cinque Terre del 2011, di Imperia del 2020; i terremoti dell’Umbria nel 1997, dell’Aquila nel 2009, di Amatrice nel 2016 e il crollo del Ponte Morandi nel 2018. Oltre ad aver prestato servizio nel comando di Imperia è stato Capo Squadra al comando di Cuneo dal 2009 al 2011.

Ha inoltre svolto la carica di Segretario Territoriale per la sigla sindacale FNS CISL per due mandati, battendosi sempre in prima persona per i diritti dei colleghi.

Tutti i colleghi ed amici del Comando gli augurano un futuro radioso pur sapendo che mancherà non vederlo più in divisa all’appello la prossima mattina.