Recuperate dal Rio Fonti quattro carcasse di ovini: intervento con verricello a Bussana di Sanremo (Foto)

I Vigili del Fuoco, in collaborazione con gli operatori dell’Ambulanza Veterinaria, hanno portato a termine un delicato intervento di recupero nel Rio Fonti, a Bussana di Sanremo. Grazie all’impiego del verricello, le squadre hanno recuperato quattro carcasse di ovini, finite nell’alveo del torrente, presumibilmente cadute o abbandonate. L’operazione ha richiesto precisione, competenza tecnica e un perfetto coordinamento tra i diversi operatori, data la difficoltà di accesso all’area e la necessità di operare in totale sicurezza.

L’intervento riveste una particolare importanza sotto il profilo ambientale e sanitario, evitando potenziali rischi di inquinamento delle acque e garantendo la salvaguardia del territorio e della fauna locale. Ancora una volta, il lavoro congiunto dei soccorritori ha dimostrato l’elevato livello di professionalità e dedizione al servizio della collettività.