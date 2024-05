Sanremo: abbattere le barriere con la musica, due giorni con la corale della scuola Primaria 'Borgo Rodari'

E’ tornata la corale della scuola Primaria ‘Borgo G. Rodari’ di Sanremo, svolta ieri ed oggi. Sono state cantate canzoni che celebrano l’inclusione, l’amicizia e l’accettazione delle differenze sotto la direzione delle insegnanti Barbara Raineri e Paola Rossi e l'accompagnamento del violista Salvatore Burgio.

I giovani cantanti hanno dimostrato che la musica può abbattere le barriere e creare legami tra culture diverse. Le esibizioni del coro di bambini sono state accolte con entusiasmo e commozione. Le loro voci, unite in armonia, hanno riempito i cuori di chi li ha ascoltati. Questi giovani artisti porteranno sempre con loro il ricordo di aver cantato insieme per la pace, l’accoglienza e l'amore per il nostra pianeta.

In un mondo spesso caotico, il coro ci ricorda che la musica può essere un faro di speranza e un ponte tra le persone. Grazie al loro impegno e alla loro passione, i bambini ci insegnano che anche le piccole voci possono fare una grande differenza.