Bordighera, pomeriggio di festa per Halloween in corso Italia

Per Halloween l’appuntamento è a Bordighera: giovedì 31 ottobre, dalle 16.30 alle 19.30, il centralissimo corso Italia aspetta tutti i bambini per la festa più divertente e “spaventosa” dell’anno.

Gli animatori creeranno l’atmosfera perfetta per un pomeriggio all’insegna di dolcetti, scherzetti e un pizzico di magia. Ci sarà una parata di maschere itineranti e una sfilata dedicata ai bambini, mentre il dj set mixerà la giusta colonna sonora per giocare tutti insieme. I più piccoli potranno ballare con la speciale baby horror dance creata per l’occasione.



“Halloween torna a Bordighera in una nuova location: quest’anno abbiamo scelto corso Italia per accogliere i bambini all’uscita di scuola con un pomeriggio tutto per loro”, commenta l’Assessore Rodà. “Ci saranno animazione, tanto divertimento e qualche “brivido” per festeggiare questa ricorrenza sempre più amata e attesa, che vede i più piccoli protagonisti. Vi aspettiamo in corso Italia a partire dalle 16.30!”