Bordighera, fiere delle Anime: ecco come partecipare

Fervono i preparativi per la Fiera delle Anime, in programma il prossimo 30 marzo in Spianata del Capo e zone limitrofe; il Comune di Bordighera segnala come presentare domanda di partecipazione con una propria postazione di vendita ad artigiani, produttori agricoli e operatori commerciali ambulanti specializzati ello street food.

La richiesta deve essere avanzata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Commercio (aperto al pubblico il lunedì e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00) o richiedibile all’indirizzo mail commercio@bordighera.it. Una volta debitamente compilato, il modulo può essere consegnato, in via alternativa:

con plico postale o direttamente a mano all’Ufficio Protocollo (presso Palazzo Garnier, in via XX Settembre 32, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30)

via PEC all’indirizzo bordighera@legalmail.it

La Fiera delle Anime, tradizionale appuntamento di Bordighera, fa parte del calendario 2025 delle manifestazioni commerciali storiche e straordinarie e delle fiere promozionali.