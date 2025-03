Ventimiglia: sabato prossimo la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive della provincia di Imperia

Sabato alle 11, al Teatro Comunale di Ventimiglia, si svolgerà la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive della provincia di Imperia. Si tratta di un appuntamento annuale molto atteso dal mondo sportivo, che quest’anno si svolgerà nell’estremo ponente, grazie all’ospitalità ed alla collaborazione del Comune di Ventimiglia. Le 42 benemerenze che verranno consegnate sono state assegnate dal Coni Nazionale per l’anno 2022 e sono di tre differenti tipologie.

STELLA AL MERITO SPORTIVO. Nei tre distinti gradi: oro, argento e bronzo, è l’onorificenza destinata a Società Sportive e Dirigenti Sportivi che con la loro specifica attività sportiva hanno provveduto a diffondere, promuovere e ad onorare lo sport italiano.

PALMA AL MERITO TECNICO. Nei tre distinti gradi: oro, argento e bronzo, è l’onorificenza destinata ai Tecnici Sportivi che si siano distinti per l’ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale o internazionale e per lo sviluppo dell’attività giovanile. La “Palma al Merito Tecnico” ha tre distinti gradi: oro, argento e bronzo.

MEDAGLIA AL VALORE ATLETICO. Nei tre distinti gradi: oro, argento e bronzo, è l’onorificenza conferita agli atleti italiani che abbiano conseguito risultati sportivi “assoluti”, titoli o primati a livello mondiale ed europeo, nazionale ed internazionale e che si siano distinti ai Giochi Olimpici.

La Cerimonia sarà anche l’occasione per premiare La Rotellistica Ventimigliese, La Polisportiva di Valorizzazione Turistico Sportiva e la Pallamano Ventimiglia, uniche Società Sportive, con sede nel Comune di Ventimiglia, ad avere aderito al progetto nazionale Centri Coni anno 2024-2025 Il CONI sarà rappresentato dal Presidente Regionale Antonio Micillo e dal Delegato Provinciale Alessandro Zunino. All’evento parteciperanno numerose autorità civili e militari oltre ai rappresentanti del mondo sportivo regionale e locale. Per il Comune di Ventimiglia presenzieranno il Sindaco Flavio Di Muro ed il Consigliere con delega allo Sport Enzo Di Marco.

L’Assessore allo Sport Serena Calcopietro, sabato impegnata fuori città per concomitanti impegni istituzionali, dichiara: “L’amministrazione comunale di Ventimiglia è orgogliosa di ospitare oggi l'importante evento istituzionale del CONI per il conferimento delle benemerenze sportive. Questo riconoscimento è un tributo al valore, all’impegno e alla dedizione di atleti e dirigenti che, con sacrificio, hanno contribuito a mantenere alto il nome dello sport italiano. È un onore vedere Ventimiglia diventare il palcoscenico di una cerimonia che celebra l’eccellenza e l’amore per lo sport. Continueremo a supportare le iniziative che promuovono la cultura sportiva, essenziale per la crescita della nostra comunità".