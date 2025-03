The Look of the Year 2025: la grande moda sfila a Sanremo al teatro Ariston e nella Riviera dei Fiori

Il prossimo 13 marzo al Teatro Ariston di Sanremo si terrà la quarantunesima edizione di The Look Of The Year, la competizione di eccellenza nel mondo del fashion che decreta di anno in anno gli standard di bellezza, stile e personalità delle future top model mondiali.

A partire da domenica 9 marzo arriveranno nella Riviera dei Fiori modelle, modelli, fashion designer e televisioni provenienti da tutto il mondo. Il Concorso The Look Of The Year nasce nel 1983 negli Stati Uniti. Cindy Crawford, Vanessa Incontrada, Nina Moric, Ines Sastre, Natasha Stefanenko, Gisele Bundchen, Linda Evangelista e Stephanie Seymour sono solo alcune delle top model che hanno iniziato la propria carriera da The Look Of The Year, mentre le più recenti vincitrici sono di casa alle sfilate delle principali Fashion Week internazionali come Milano, Parigi e New York, e compaiono stabilmente sulle pagine delle più importanti riviste di moda.

Evento mondiale legato al mondo della moda per la ricerca delle future top model, in grado di coinvolgere ogni anno oltre 50 Paesi e circa 350.000 giovani a partire dai 14 anni a livello di casting e candidature, la competizione vive il suo atto conclusivo con la scelta di 70 candidati che partecipano alla finale mondiale. Circa l’80% dei modelli concorrenti The Look Of The Year diventano professionisti entro due anni dalla conclusione del concorso. Quartier generale della manifestazione sarà l’Aregai Marina Hotel & Residence di Santo Stefano al Mare. L’hotel sarà la cornice degli shooting e della preparazione dell’evento televisivo, mentre manager, buyer e selezionatissimi fashion designer presenteranno le loro collezioni. Annunciata anche la presenza di importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della moda, tra cui Victoria Silvstedt.

Diverse le televisioni al seguito, un ruolo importante lo avranno anche i canali social ufficiali di The Look Of The Year (sito internet: www.thelookoftheyear.tv).