Progetti esclusivi della sanremese 'Nemo Hub' durante il Festival di febbraio con Warner e Achille Lauro

In occasione del Festival di Sanremo 2025 ‘Nemo Hub’, società specializzata in eventi e consulenze per il mondo dello spettacolo e kit rooms, azienda leader nel design creativo e nella realizzazione di ambientazioni e set immersivi, hanno dato vita a due progetti esclusivi che hanno reso ancora più straordinaria la settimana sanremese: Warner Music Store e RM Confidential by Achille Lauro.

Una location è stata completamente trasformata per ospitare il Warner Music Store, un innovativo spazio dedicato alla celebrazione della musica in tutte le sue forme. All’interno dello store, i fan hanno avuto la possibilità di acquistare vinili e CD dei loro artisti preferiti, partecipare a sessioni di firma copie e vivere l’atmosfera unica del Festival da veri protagonisti. Ma l’esperienza non si è fermata qui: un’esclusiva zona podcast ha ospitato Il Rosso, uno degli streamer più seguiti in Italia, che ha trasmesso in diretta su Twitch, intervistando artisti in gara e ospiti d’eccezione, offrendo al pubblico un punto di vista inedito sul Festival.

A supportare il progetto, ‘Nemo Hub’ ha curato la logistica e la gestione degli eventi all’interno dello store, che ha visto alternarsi firma copie, interviste esclusive e incontri con i fan, trasformando il Warner Music Store in un punto di riferimento imperdibile per gli appassionati di musica.

Per tutta la durata del Festival, KIT ROOMS e NEMO HUB hanno progettato e allestito RM Confidential, un raffinato jazz club contemporaneo voluto da Achille Lauro. Questo spazio esclusivo ha ospitato performance live, incontri tra artisti e after party che hanno animato le notti sanremesi. L’atmosfera intima e sofisticata, con luci soffuse, arredi ispirati agli anni ’70 e richiami alla New Orleans più autentica, ha fatto da cornice a esibizioni spontanee, jam session e incontri tra celebrità della musica, dello spettacolo e del giornalismo. La location, volutamente riservata, è rapidamente diventata il fulcro della nightlife sanremese, attirando l’attenzione di fan e media.

I due progetti hanno arricchito l’esperienza del Festival di Sanremo 2025, dimostrando ancora una volta come innovazione, creatività e capacità di progettare ambienti coinvolgenti possano trasformare un evento in un’esperienza memorabile.