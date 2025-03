Vallecrosia: per la festa internazionale della donna con un recital teatrale recital teatrale del circolo Reading e drama Ventimiglia

Venerdì sera Vallecrosia celebra la festa internazionale della donna con un recital teatrale, presso la sala polivalente del comune dell'estremo ponente ligure, con uno spettacolo teatral-musicale con 10 interpreti messo in scena dal circolo Reading e drama Ventimiglia dal titolo 'Storie di donne, malizia e mimose'.



"Saranno dei personaggi femminili a rivivere in scena - si spiega nel comunicato -, protagoniste della letteratura, dell'arte, della politica, come Sibilla Aleramo (con le sue lettere a Dino Campana ), Frida Kalo, che narra la sua drammatica esistenza, Nilde Iotti, con il discorso della prima donna diventata presidente della Camera; ma ci saranno anche, liberamente tratti da Lella Costa e Beppe Tosco, momenti di cabaret d'autore, una novella popolare, alternati a intense canzoni eseguite dal vivo. Ad entrata libera, venerdì 7 marzo, h 21e15, presso la sala polivalente comunale, solettone sud. Una serata di teatro con canzoni dal vivo eseguite da una cantante, Maria Teresa Paolino, e dal giovane artista Valerio Randazzo, come d'abitudine della regista Lilia De Apollonia che ama alternare momenti poetici, drammatici, ironici, inframezzandoli con brani musicali a tema. Gli attori del gruppo sono otto, con la regista Lilia : Marco Corradi, Andrea Luna Conte, Ersilia Ferrante, Paola Giolli, Gian Piero e Teresa Piombo, Graziella Tufo. Il comune vallecrosino si dimostra sempre aperto ad eventi culturali e, nello specifico, teatrali. Entrata libera per una sera offerta dall'amministrazione ai cittadini e a chi vorrà partecipare".