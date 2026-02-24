Ventimiglia, posti esauriti e applausi calorosi per “Capitol’ho”: sold out per Ale e Franz (Foto)

Sold out per Ale e Franz a Ventimiglia. Posti esauriti, applausi calorosi e un pubblico che ha riempito ogni angolo del teatro comunale per lo spettacolo “Capitol’ho”.

Sul palco Alessandro Besentini e Francesco Villa hanno intrecciato ironia, improvvisazione e dialogo diretto con gli spettatori regalando un nuovo e brillante capitolo del loro percorso artistico lungo oltre 30 anni. Un sold out annunciato da tre settimane che conferma la forza e la crescita della rassegna Sipario d’Autore, promossa dall’Assessorato alla Cultura del comune di Ventimiglia, sempre più seguita e amata da un pubblico ampio e trasversale.

Il prossimo appuntamento in teatro sarà il 3 marzo con gli Oblivion e il loro nuovo show “Tuttorial”, che concluderà la stagione “Sipario d’Autore”.