Bordighera, ecco la programmazione cinematografica dal 20 al 22 febbraio

Fine settimana ricco di appuntamenti cinematografici a Bordighera, dove la Sala Olimpia Liberty e il Multisala Zeni propongono una nuova programmazione dedicata al pubblico di tutte le età.

Alla Sala Olimpia Liberty da venerdì 20 a domenica 22 febbraio sarà protagonista il film “Rental Family – Nelle vite degli altri”, in programma con tre spettacoli giornalieri alle 16.30, 18.45 e 21.00. La sala resterà chiusa lunedì 23 febbraio, mentre martedì 24 e mercoledì 25 il film tornerà in proiezione con due orari pomeridiani, alle 16.00 e alle 18.30. Giovedì 26 febbraio la struttura osserverà una giornata di chiusura.

Al Multisala Zeni – Sala 1 da venerdì 20 a domenica 22 febbraio sarà possibile assistere a “Cime Tempestose”. La proiezione di venerdì è prevista alle 21.00, mentre sabato e domenica il film sarà proposto alle 16.00, 18.30 e 21.00. La sala resterà chiusa da lunedì 23 a giovedì 26 febbraio.

Nella Sala 2 del Multisala Zeni, sempre da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, spazio alla commedia “Due cuori e due capanne”. Anche in questo caso la programmazione prevede lo spettacolo del venerdì alle 21.00 e le tre proiezioni del weekend alle 16.00, 18.30 e 21.00. Da lunedì 23 a giovedì 26 febbraio la sala sarà chiusa.