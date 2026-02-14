Il comune di Sanremo vara il programma culturale invernale 2026: eventi diffusi, festival e laboratori

Via libera della Giunta comunale di Sanremo al calendario delle attività culturali inverno 2026, con un pacchetto di iniziative che spaziano dall’arte alla musica, dalla letteratura alla valorizzazione della storia locale. La proposta prevede un impegno complessivo di 22.731 euro e, rra gli appuntamenti principali. figura “Festivart 2026”, esposizione artistica collettiva diffusa negli atelier privati del centro storico della Pigna dal 22 febbraio al 1° marzo, organizzata da Arte E Studio.

Spazio anche alla formazione con tre laboratori di pittura botanica ad acquerello, proposti dall’artista Silvana Rava: il primo si terrà il 28 e 29 marzo, gli altri tra maggio e settembre. Il 29 marzo, al Teatro dell’Opera del Casinò, andrà in scena il concerto benefico “Fede, Speranza e Umanità – quello che i cantautori non dicono” del Parr Rock Choir. In primavera tornerà anche il Festival della Parola, in programma tra il 24 e il 27 aprile in diverse sedi cittadine, tra cui il Teatro del Casinò e il Cimitero Monumentale. La rassegna è organizzata dall’associazione Le Musae Novae.

Dal 5 al 21 giugno, invece, si svolgerà la quinta edizione di “Le Muse Festival 2026 – Facciamo Pace”, progetto itinerante dedicato al tema della guerra e della nonviolenza, promosso dall’associazione LeMusE Festival al Femminile. Completano il programma l’acquisto di 50 copie del volume “Storia di Sanremo dall’Unità d’Italia all’assassinio di re Umberto I”, per un importo di 1.300 euro, destinato alla Biblioteca civica e a omaggi istituzionali.

Secondo quanto evidenziato nella delibera, le iniziative mirano a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città, in linea con le Linee programmatiche di mandato 2024-2029, promuovendo eventi diffusi capaci di coinvolgere residenti e turisti e di rafforzare l’identità culturale di Sanremo.