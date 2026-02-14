Premiazione Bando ACEB 2025 a Camporosso: cultura, solidarietà e concerto speciale dei Buio Pesto

Domenica 22 febbraio, a partire dalle 16, il Centro Polivalente Giovanni Falcone di Camporosso ospiterà la Premiazione dei Vincitori del Bando ACEB 2025, un evento che unisce cultura, musica e impegno sociale. Sotto l’alto patrocinio della Città di Camporosso – Ufficio Turismo e Manifestazioni, l’ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici propone un pomeriggio di grande valore simbolico, dedicato alla valorizzazione delle realtà locali e del territorio.

La manifestazione si aprirà con la cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti del Bando ACEB 2025, un momento solenne che celebra impegno, passione e progettualità. «Un’occasione per riconoscere e sostenere chi ogni giorno lavora per la cultura e la comunità», sottolineano gli organizzatori.

Ospiti d’onore dell’evento saranno i Buio Pesto, protagonisti di un concerto esclusivo che promette di coinvolgere il pubblico con energia, ironia e identità ligure. «La loro presenza rappresenta un valore aggiunto straordinario e rafforza il messaggio di unione e partecipazione».

Premiati Bando ACEB 2025

Banda Musicale “Città di Ventimiglia”

CESVIN – Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino di Taggia

Banda Musicale “Borghetto San Nicolò APS – Città di Bordighera”

Pro Loco Camporosso “Gli Amici del Mulino”

Un appuntamento che fonde musica, emozioni, cultura e comunità in un’unica celebrazione del territorio.

Biglietto: € 10,00

Info e prenotazioni: 📞 345 851 7448 – 392 886 9993