San Valentino e Carnevale, uno speciale weekend che abbraccia la Riviera tra maschere, musica, musei e tradizioni

San Valentino e Carnevale, due feste diversissime eppure unite da un filo comune: la celebrazione della gioia, dell’affetto e della comunità. Il 14 febbraio, dedicato agli innamorati, affonda le sue radici nel culto di San Valentino da Terni, protettore delle coppie e simbolo di un amore che attraversa i secoli. Nel tempo la ricorrenza si è trasformata in un appuntamento popolare, fatto di gesti romantici, incontri culturali e iniziative che coinvolgono città e borghi. Il Carnevale, invece, è la festa dell’eccesso e della fantasia, erede delle antiche celebrazioni romane dei Saturnali e dei riti medievali che ribaltavano ruoli e gerarchie. Maschere, colori, musica e sfilate animano da sempre le comunità, trasformando piazze e vie in palcoscenici di creatività collettiva.

Su questo doppio binario – romanticismo e allegria – si muove il weekend che anima la Riviera e l’entroterra con un mosaico di appuntamenti, dal mare ai borghi, dai musei ai teatri, dalle piazze ai percorsi storici.

Il sabato si apre con i bambini protagonisti: a Sanremo il Carnevale dei Bambini trasforma corso Salvo D’Acquisto in un piccolo teatro all’aperto, con animatori, laboratori creativi, truccabimbi e una sfilata che premia la maschera più originale. Un pomeriggio che richiama famiglie e curiosi, con quell’atmosfera leggera che solo il Carnevale sa creare. A Imperia, invece, il MACI accoglie i più piccoli con “Trame di Carnevale”, un laboratorio che unisce arte e gioco all’interno delle sale di Villa Faravelli, dove i bambini possono sperimentare materiali, colori e tecniche ispirate alle opere esposte.

Sempre a Imperia, Villa Grock – la dimora liberty del celebre clown svizzero – dedica l’intera giornata agli innamorati: al mattino una colazione speciale immersa nelle atmosfere surreali della villa, al pomeriggio visite accompagnate e una polaroid ricordo per ogni coppia, un modo per vivere San Valentino in un luogo che sembra uscito da una fiaba. Poco distante, la città si anima con due feste di Carnevale: la prima tra Banchina Aicardi e Calata Cuneo, dove coriandoli, baby dance e battaglie di colori invadono il porto, la seconda nel piazzale di Cristo Re, dove il tema “Carnevale a San Valentino” invita a creare costumi autoprodotti che uniscano romanticismo e fantasia.

La cultura trova spazio in tutta la Riviera. A Sanremo, la libreria Giunti ospita il firmacopie del libro “Stella – Il Giorno dello Statuto” di Graziella Naurath, mentre l’Ex Oratorio di Santa Brigida accoglie il concerto barocco dell’Orchestra Sinfonica: un viaggio musicale che attraversa Händel, Albinoni, Leclair e Sammartini, con l’oboe solista di Luca Marino e la direzione di Biagio Micciulla. A Imperia, il Museo Navale propone una visita speciale con brindisi finale, mentre il Planetario invita a osservare il cielo con lo spettacolo “Amori tra le stelle”, un’esperienza che unisce astronomia e suggestioni romantiche.

La sera si divide tra teatro e musica: al Teatro Cavour va in scena il Don Giovanni, con un cast di attori e cantanti che porta sul palco la celebre opera di Mozart, mentre al Teatro dell’Attrito il concerto “A bad day” unisce le chitarre di Egle Sommacal e Sara Ardizzoni in un progetto strumentale di grande intensità.

Ventimiglia dedica la giornata alle coppie con “L’Amore è al Museo” al MAR, dove le sale espositive diventano un percorso da vivere in due. A Santo Stefano al Mare, la seconda edizione de “Il Paese degli Innamorati” accende cuori luminosi e scenografie romantiche lungo la passeggiata a mare, trasformando il borgo in un set fotografico naturale. A Diano Marina il Museo Civico offre un biglietto unico per due, mentre la sera il Politeama Dianese ospita Alessandro Bergonzoni con “Arrivano i dunque”, un monologo che mescola comicità, filosofia e giochi di parole.

Con questo spettacolo Bergonzoni è pronto a scompigliare la platea con la sua alchimia di parole, un bombardamento di equivoci e associazioni linguistiche fulminanti. Lo spettacolo, diretto dallo stesso Bergonzoni e da Riccardo Ridolfi, non si limita a far ridere, ma offre anche riflessioni profonde, coniugando arguzia e umanità in un sodalizio tra intelligenza e divertimento.

Nell’entroterra, Diano Arentino festeggia con pentolaccia e giochi in piazza, mentre a Diano Castello la compagnia Fabricateatro porta in scena “Le Nuove Troiane”, una commedia che reinterpreta con ironia e sensibilità temi antichi e moderni.

Le Troiane vivono gli ultimi giorni della guerra di Troia recluse nella reggia, consumate dall’attesa e dall’incertezza. Ognuna affronta il dolore a modo suo: Cassandra, sospesa tra visioni e realtà, immagina imprese eroiche; Andromaca soffre per l’assenza del marito impegnato al fronte; Elena, frivola e inconsapevole, alimenta tensioni; Ecuba, la più saggia, tenta invano di riportare ordine e calma. In questo clima di smarrimento e speranza, le donne cercano di resistere a un destino che sembra già scritto. Riusciranno a uscire indenni – forse persino vittoriose – dal conflitto? Sarà il pubblico a decidere.

La domenica è il giorno del Carnevale diffuso. A Imperia, Villa Grock torna ad aprire le sue porte per visite guidate, mentre Borgo Fondura ospita il Gran Carnevale dei bambini, dedicato alle “6 fatiche di Asterix”: giochi, prove di abilità, estrazioni e un’atmosfera che richiama i fumetti di Goscinny e Uderzo. Il pomeriggio prosegue tra teatro per famiglie con “Pippicalzelunghe” al Cavour e la performance “Prima Practica” allo Spazio Vuoto, che esplora il rapporto tra musica e parola.

Ventimiglia Alta si anima con il tradizionale Carlevà d’a Ciassa, giunto alla 47ª edizione: gonfiabili, pentolaccia, la lotteria dei bambini, il falò del Re Carnevale e il premio per la maschera più originale. La festa continua a Vallecrosia sul Solettone Sud, a Bordighera con un Carnevale dei bambini ricco di gonfiabili e animazione, e con lo spettacolo serale di Ugo Dighero al Teatro Golzi.

Il Santo Jullare Francesco di Dario Fo è una fabulazione teatrale sulla vita di San Francesco d’Assisi, raccontata con il linguaggio del grammelot e nello stile del Mistero Buffo. L’opera attinge a leggende popolari, testi medievali e documenti storici per offrire un ritratto potente, giocoso e non agiografico del “Giullare di Dio”. Ne emerge un Francesco uomo, vicino agli ultimi, che rifiuta ricchezze e privilegi per predicare fraternità, pace e rispetto del creato.

A Ospedaletti la pista ciclabile diventa un lungo palcoscenico con mercatini, giochi vintage, sfilate e la musica della banda Florelia, mentre in serata la scrittrice Alice Malerba presenta Come brace coperta. A San Lorenzo al Mare il Teatro dell’Albero propone lo spettacolo “A cavallo della fantasia”, ingresso gratuito per chi arriva in maschera. Diano Marina celebra la 57ª edizione del Carnevale Dianese, con il Carnevale dei Bambini al mattino e la grande sfilata dei carri allegorici nel pomeriggio, tra gruppi folkloristici, brasiliane e presentatori storici.

Anche l’entroterra partecipa alla festa: Borgomaro accoglie grandi e piccoli con maschere e merenda, Camporosso propone giochi, musica, artigianato e una gara di beyblade, Perinaldo organizza pentolaccia e premia la maschera artigianale più originale, mentre a Ranzo i bambini sono accolti dalla magia del Mago Falcon.

E mentre la Riviera si riempie di coriandoli, Sanremo chiude il weekend con un gesto che guarda oltre la festa: “Love the Planet”, il Clean Up collettivo a Pian di Nave organizzato dall’associazione I Deplasticati. Un invito a trasformare San Valentino in un atto d’amore verso la Terra, ricordando che prendersi cura dell’ambiente è il modo più autentico per celebrare ciò che amiamo davvero.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo