Testimoni della Shoah, Salvatore Vento a Bordighera: "Non c'è futuro senza memoria" (Foto e video)

"Non c'è futuro senza memoria. Bisogna cancellare l'odio da internet e dalle relazioni sociali per creare il futuro che vogliamo" - sottolinea il sociologo Salvatore Vento che ieri pomeriggio ha proiettato presso la sede dell’UCD a Bordighera il suo video documentario: "La Shoah, testimonianze di sopravvissuti genovesi".

Un filmato della durata di 35 minuti che raccoglie le testimonianze di quattro donne e due uomini: Teresa Mattei, Dora Venezia, Liana Millu, Piera Sonnino, Piero Dello Strologo e Gilberto Salmoni, recentemente scomparso e al quale nel settembre del 2021 il comune di Bordighera aveva conferito la cittadinanza onoraria.

I presenti hanno ascoltato le parole di Vento e guardato il video documentario con interesse. "Questo incontro prende spunto dal ricordo di Gilberto Salmoni al quale era stata conferita la cittadinanza onoraria dal comune di Bordighera" - dice Salvatore Vento - "E' uno dei testimoni della Shoah. Il filmato raccoglie, infatti, i racconti di quei terribili momenti, le mobilitazioni dei cittadini, in particolare giovani, scesi in piazza con la precisa consapevolezza che non c’è futuro senza memoria".