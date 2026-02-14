Sanremo 2026: prove a pieno ritmo all’Ariston, fan in città e artisti sul palco verso il Festival (Foto e Video)

Nuova giornata di prove, oggi, al Teatro Ariston per il sempre più vicino Festival di Sanremo. Archiviata la giornata romana al Quirinale, con tutti i cantanti e lo staff guidato da Carlo Conti, la macchina organizzativa è tornata a muoversi nella città dei fiori, accolta da una presenza massiccia di fan.

Approfittando della giornata prefestiva, molti appassionati hanno presidiato le classiche zone di arrivo degli artisti, tra l’hotel Globo di piazza Colombo e la zona della movida, tra piazza Bresca e piazza Sardi. “C’è grande entusiasmo e si respira già aria di Festival”, raccontano alcuni presenti.

Sul palco dell’Ariston, questa mattina, si sono alternati Leo Gassmann, le Bambole di Pezza, Maria Antonietta e Colombre, impegnati nelle prove musicali e di messa in scena. In serata toccherà invece a Mazzariello e J-Ax, mentre dopo le 22.30 sono previste ulteriori prove tecniche dedicate a grafica e luci. “Stiamo curando ogni dettaglio per arrivare pronti alla prima serata”, filtra dallo staff.

Il calendario resta serrato: domani si tornerà nuovamente sul palco per recuperare la giornata di prove saltata ieri a Roma, in vista di un Festival che si avvicina a grandi passi.

(Foto di Erika Bonazinga)