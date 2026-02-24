Grande successo per la sesta edizione di “Autunno/Inverno”: il teatro amatoriale conquista il pubblico (foto)

Con grande successo si è conclusa la sesta edizione di Autunno/Inverno, la stagione di teatro amatoriale che ha animato il teatro Concordia di Diano Castello dal'11 ottobre 2025 al 21 febbraio 2026, attirando pubblico appassionato e confermando l'importanza della cultura teatrale nel nostro territorio.

La rassegna, organizzata dal Comitato Provinciale FITA (Federazione Italiana Teatro e Arti) di Imperia in collaborazione con il Comune di Diano Castello ed il Patrocinio della Provincia di Imperia si conferma un significativo e consolidato punto di riferimento culturale per il territorio.

Protagoniste della rassegna sono state le compagnie locali, che hanno dato vita ad un cartellone variegato mettendo in evidenza il panorama teatrale della nostra provincia e non solo.

Quest’anno infatti, oltre alle compagnie provinciali, sono state ospiti anche le compagnie savonesi Associazione Culturale Boccascena e Libera Compagnia Teatro Sacco entrambe finaliste del Premio FITA Liguria Tre Caravelle 2024.

Gli SpacciAttori di Sogni (Bordighera), Riemughe Surve (Montalto-Carpasio) Fabricateatro (Imperia), Teatro della Luna (Vallecrosia), Nasciüi pe rie (Ospedaletti), Teatro d'Asporto (Cipressa), Amici del Teatro (San Bartolomeo al Mare) insieme alle compagnie savonesi hanno portato in scena commedia, dramma, teatro dell'assurdo, e classici, passando dall'italiano all'amato dialetto, e consegnando al pubblico nove serate di bel teatro.

"Siamo molto soddisfatti della qualità artistica offerta quest'anno e del grande riscontro da parte del pubblico - dichiara Alessia Mela, presidente del Comitato Provinciale FITA - La rassegna è diventata ormai un appuntamento fisso atteso sia dalle compagnie che dal pubblico. Il teatro si conferma un luogo di incontro e crescita per la comunità. Non possiamo che essere grati per questa opportunità e per la fiducia che ci ha concesso l'Amministrazione Comunale di Diano Castello."

Un particolare ringraziamento va rivolto a tutte le compagnie partecipanti, alla compagnia Amici del teatro che ha accolto ed aiutato di volta in volta le varie associazioni che si sono alternate sul palco, a tutti colo chr si sono messi a disposizione, e ai partner economici che hanno contribuito a rendere possibile questa edizione.

In vista della stagione 2026/2027, il Comitato Provinciale FITA Imperia ha già iniziato ha programmare la nuova edizione. L'obiettivo rimane quello di mantenere l'alto standard qualitativo raggiunto e di continuare a promuovere il teatro come elemento di arricchimento sociale e culturale.

La presentazione del nuovo cartellone sarà annunciata nei prossimi mesi.