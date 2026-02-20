Ventimiglia, il Teatro Comunale esaurito per Ale e Franz

La rassegna Sipario d’Autore centra un altro successo: Capitol’ho, il nuovo spettacolo di Ale e Franz in programma domenica 22 febbraio alle 18.00 al Teatro Comunale di Ventimiglia, è già sold out da tre settimane.

Un risultato che conferma la forza della proposta culturale promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia, capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Al quarto e penultimo appuntamento, la rassegna si consolida come uno degli eventi più seguiti della stagione cittadina.

Con Capitol’ho, Alessandro Besentini e Francesco Villa tornano sul palco dopo 31 anni di carriera con uno spettacolo che intreccia ironia, improvvisazione e dialogo diretto con gli spettatori. Un nuovo capitolo del loro percorso artistico, tra comicità surreale e riflessioni leggere sul quotidiano.

Si presegue martedì 3 marzo alle 21.00 con gli Oblivion e il loro Tuttorial – Guida contromano alla contemporaneità, ultimo appuntamento della stagione: il gran finale della rassegna teatrale si prepara ad essere un’esplosione di energia e ironia in musica, gag irresistibili, parodie e improvvisazioni in perfetto stile Oblivion. La loro presenza a Ventimiglia è prevista pochi giorni dopo la settimana del Festival e li vedrà protagonisti delle immancabili parodie dedicate ai successi sanremesi.

I biglietti sono disponibili presso il Teatro Comunale (martedì, giovedì e venerdì, dalle 09.00 alle 13.00) e online su Liveticket ( www.liveticket.it/teatrocomunaleventimiglia ). Il giorno dello spettacolo, i biglietti saranno acquistabili anche presso il botteghino del teatro, un’ora prima dell’inizio.

“SIPARIO D’AUTORE 2026”

Biglietto singolo (spettacoli del 22 febbraio e 3 marzo)

Platea: € 30,00

Galleria € 25,00

Galleria studenti: € 10,00

Il prezzo dei biglietti è al netto delle commissioni di prevendita web.

BOTTEGHINO

c/o Teatro Comunale , via Aprosio 24, Ventimiglia (IM)

Ogni martedì, giovedì e venerdì, h 09.00 – 13.00 (esclusi giorni festivi)

PREVENDITE WEB

https://www.liveticket.it/teatrocomunaleventimiglia

Tutti gli aggiornamenti sulla stagione Sipario d’autore 2026 sono disponibili sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/ventimigliasipariodautor