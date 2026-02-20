Numerosi brand scelgono Sanremo Extrafestival: con Digitalia ‘08 saranno presenti Villa Nobel

Anche quest’anno le radio del Gruppo Mediaset - Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba - insieme a Radio Divina e Lady Radio, anch’esse facenti parte dell’offerta commerciale di Digitalia ‘08, saranno presenti a Sanremo a Villa Nobel. A partire da martedì 24 febbraio gli artisti in gara e gli ospiti del Festival di Sanremo saranno di casa a SANREMO EXTRAFESTIVAL, un vero e proprio hub radio-social-tv dove potranno raccontarsi attraverso le radio, le attività speciali digital e social e le iniziative dei partner.

Camilla Ghini, Daniele Battaglia, Lucilla Agosti, Manola Moslehi, Linda Pani, Dario Micolani ed Edoardo Mecca di Radio 105, Melita Toniolo, Rebecca Staffelli e Fernando Proce di R101, Rosaria Renna, Tamara Donà e Laura Ghislandi di Radio Monte Carlo, Gloria Gallo di Radio Subasio, Rosaria Rollo e Daniele Colacicco di Radio Norba, Eva Edili e Alessandro Canino di Lady Radio e Radio Divina trasmetteranno tutti i giorni in diretta e intervisteranno gli artisti all’interno della Villa.

Il pubblico potrà accedere liberamente al parco. Qui, oltre ad assistere alle interviste di Radio 105, tutti potranno prendere parte alle attività organizzate dai numerosi partner che hanno creduto nel progetto.

Questi, nel dettaglio:

CINZANO & VECCHIO AMARO DEL CAPO:

Vecchio Amaro del Capo e Cinzano vibrano all’unisono con l’energia del Festival, dando vita a un incontro che unisce storia, carattere e convivialità. A Villa Nobel ogni dettaglio entra in scena con naturalezza, trovando il proprio tempo perfetto.

I vermouth e le bollicine di Cinzano accompagneranno pranzi e cene, dall’aperitivo al dessert, come una colonna sonora d’eccellenza capace di esaltare ogni momento a tavola. Insieme a loro, Vecchio Amaro del Capo servito ghiacciato a -20°C: deciso, riconoscibile, autentico. Una presenza che, fin dalla prima edizione, non è mai mancata e continua a lasciare il segno, sempre presente nel momento conclusivo della convivialità.

La proposta si completa con una drink list d’eccezione che vede protagonisti Vecchio Amaro del Capo, con gli iconici Capo Arrabbiato Spritz e Capo Tonic, e Cinzano Vermouth in interpretazioni contemporanee dell’aperitivo come il 70/30: Cinzano Vermouth Rosso + seltz, raccontando vermouth e amaro come ingredienti attuali, capaci di parlare a un pubblico internazionale senza perdere il legame con la tradizione italiana.

COMPAGNIA DELLA BELLEZZA in collaborazione con L'ORÉAL PROFESSIONNEL: Compagnia della Bellezza, il franchising di parrucchieri fondato e diretto da Salvo Filetti, Hair Designer, porterà sulla riviera ligure la propria expertise, insieme a quella del suo Artistic Team. Compagnia della Bellezza in collaborazione con L’Oréal Professionnel sarà presente a Villa Nobel nell’esclusiva Beauty Lounge, per preparare gli hairlook di artisti, personaggi radiofonici e talent che prenderanno parte agli appuntamenti del Festival. Nel giardino della Villa verrà allestita inoltre una glassbox aperta al pubblico, dove da martedì 24 a sabato 28, dalle 10 alle 17:30, sarà possibile provare una hair experience on the go con gli esperti di Compagnia della Bellezza e ricevere uno special gift firmato Metal Detox di L'Oréal Professionnel.

DISNEY+:

Come le emittenti presenti a ExtraFestival, anche Disney+ celebra la musica con “Disney+ Stick the Hit – Sanremo Custom Lab”, un format innovativo e immersivo che unisce le emozioni senza tempo delle canzoni a quelle delle storie più amate disponibili sulla piattaforma.

I conduttori di tutte le radio inviteranno le persone all’ascolto a visitare il Custom Lab, situato nella città di Sanremo, uno spazio esperienziale dedicato alla creatività e alla celebrazione delle storie più grandi. Al suo interno i visitatori potranno personalizzare t-shirt o tote bag, distribuite gratuitamente, con una selezione di patch in edizione limitata e ispirate ad alcuni dei titoli più amati disponibili su Disney+.

DR AUTOMOBILES GROUPE:

Dr Automobiles con il brand Tiger, e con il suo modello Tiger Eight, sarà l’official car di “ExtraFestival” e permetterà agli ospiti di Villa Nobel di spostarsi per tutta Sanremo in modo confortevole. Tradizione racing che guarda al futuro, la Tiger Eight è il SUV moderno e completo che unisce potenza, tecnologia e comfort di alto livello, oltre a girare per le strade sanremesi, sarà esposta nel parco di Villa Nobel.

ENI, ENILIVE e PLENITUDE:

Eni, Enilive e Plenitude sono partner della prossima edizione di Extra Festival: saranno presenti con una campagna sulle radio del gruppo e sui social e con alcune brandizzazioni degli spazi della villa e del suo giardino.

FRIA:

In occasione di Sanremo ExtraFestival, FRIA porta nella Beauty Lounge di Villa Nobel tutta l’innovazione della sua linea korean beauty ispirata ai rituali coreani, reinterpretata con qualità e produzione Made in Italy e Made in Korea. Un angolo di skincare contemporanea pensato per prendersi cura di ospiti e speaker impegnati ogni giorno tra interviste radio e TV, shooting social, cene di gala ed eventi esclusivi. Oltre all’esclusiva Area Beauty, FRIA sarà presente a Villa Nobel nello spazio aperto al pubblico con attività di sampling e momenti di engagement animati da originali “mascotte” ispirate ai prodotti iconici del brand.

HARLEY-DAVIDSON:

Harley-Davidson, iconico marchio americano sinonimo di libertà, torna a Sanremo all’ExtraFestival di RadioMediaset per promuovere la seconda edizione dell’Harley-Davidson Music Contest, il concorso dedicato alle band emergenti che quest’anno mette in palio l’opportunità di esibirsi agli eventi Europei: Spring Rally di Senigallia e all’European Bike Week di Faaker See in Austria. Harley-Davidson esporrà presso la prestigiosa location di Villa Nobel, headquarter delle principali emittenti del gruppo RadioMediaset, il nuovo modello Street Glide Limited.

LINDT ITALIA:

Lindt & Sprüngli, azienda leader nel mercato del cioccolato premium, rinnova la propria presenza a Villa Nobel, confermando per il quarto anno consecutivo il legame con uno degli appuntamenti più iconici del periodo del Festival. Durante le serate, gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi nell’eccellenza del mondo Lindt: saranno guidati dal Maître Chocolatier Lindt Mattia, protagonista di una dimostrazione in cui realizzerà dal vivo l’iconico LINDOR e presenterà una golosa sorpresa esclusiva per gli ospiti, celebrando l’arte, la qualità e lo spirito innovatore che da sempre contraddistinguono il brand.

MOTOROLA:

Motorola, leader globale di telefonia, torna da protagonista al Festival di Sanremo, dal 24 al 28 febbraio, confermando il profondo legame con la musica e le passioni che uniscono gli italiani. Per il terzo anno consecutivo, il brand animerà la settimana musicale per eccellenza da Villa Nobel, la storica sede di RadioMediaset a Sanremo e, attraverso i suoi canali social, offrirà contenuti esclusivi e una prospettiva inedita sulla kermesse. Oltre alla presenza a Villa Nobel, il brand scenderà per le strade di Sanremo in una forma del tutto nuova: un'installazione mobile firmata dal creativo Mr. Moon, che celebrerà l'unione di due delle più grandi passioni italiane, la musica e il calcio, attraverso un output artistico di grande impatto, dimostrando come la tecnologia possa essere un ponte per amplificare le emozioni.

NARIKA:

Narika, brand di cosmetica nato nel 2022 da Clinicalfarma, nasce dall’esigenza di garantire a un pubblico ampio la possibilità di usufruire della qualità farmaceutica a cifre contenute e accessibili. Il brand, interamente made in Italy, vanta una vasta gamma di prodotti make-up, skincare, hair care, nail care e solari altamente performanti ed essenziali. A Sanremo ExtraFestival Narika avrà una propria postazione all’interno della Beauty Lounge di Villa Nobel.

PRIVITERA EVENTI:

Per il quinto anno consecutivo, Privitera Eventi — punto di riferimento da oltre 35 anni nel mondo dei luxury events — torna a impreziosire la cornice di Villa Nobel, quartier generale del progetto Sanremo ExtraFestival di RadioMediaset. Cuore pulsante dell’allestimento è la Greenhouse La Fenice: l’iconica struttura in ferro e vetro che trasforma il giardino botanico in un palcoscenico di design, dove il fascino dell’architettura storica incontra la purezza delle linee contemporanee.

Partner tecnici :

ACQUA MANIVA:

Acqua Minerale Maniva sarà sponsor tecnico e fornitore ufficiale dell’appuntamento sanremese organizzato da RadioMediaset. All’interno dell’elegante Green House di Villa Nobel, Acqua Minerale Maniva si proporrà come partner di benessere e gusto per artisti, talent e addetti ai lavori negli spazi dedicati all’hospitality e al lunch&dinner, raccontando e facendo conoscere così le sue proprietà organolettiche e alcaline. Acqua Minerale Maniva pH8, Vitale, Alcalina.

CHATEAU D’AX:

Chateau d’Ax sceglie Villa Nobel per Sanremo 2026 per dare voce a una nuova visione dell’abitare, dove il comfort incontra le relazioni. I divani Chateau d'Ax a Villa Nobel diventano spazio di connessione, di incontro e condivisione fra cantanti, speakers giornalisti e fans. Un’esperienza che restituisce valore all’essenza di Chateau d'Ax: unire le persone, stay together.

HEINEKEN:

Heineken® accompagna Sanremo 2026 diventando parte integrante dell’esperienza ExtraFestival. A Villa Nobel, Heineken® celebra l’energia della musica come motore di nuove relazioni, accogliendo artisti, creator e pubblico con la freschezza di Heineken Original® e la scelta consapevole di Heineken® 0.0 nel suo nuovissimo formato, in lattina. Ogni momento di incontro si trasforma così in un’occasione per celebrare la cultura musicale italiana con uno spirito internazionale, condividendo storie, emozioni e connessioni autentiche.

LA COLLINA DEI CILIEGI:

Nella settimana più attesa della musica italiana, La Collina dei Ciliegi celebra Sanremo 2026 brindando nelle eleganti cene ospitate a Villa Nobel. Le sue etichette accompagnano ogni serata con autenticità e raffinatezza, diventando protagoniste di momenti di incontro e condivisione tra artisti, ospiti e professionisti del settore. Ogni calice racchiude l’amore per il territorio, la passione e una visione sincera della realtà, trasformando il vino in un’esperienza che va oltre il gusto: un vero rito di convivialità. Perché, proprio come la musica, anche un grande vino sa unire, emozionare e lasciare un ricordo indelebile.

Ascolta. Assapora. Vivi l’anima della collina.

VERZI’ CAFFE’:

Durante la settimana più attesa della musica Verzì Caffè porta al centro della scena il piacere autentico del vero espresso italiano. Tra note musicali e atmosfere glamour, l’aroma intenso e il gusto avvolgente di ogni tazzina accompagneranno artisti e ospiti in un rituale di energia e raffinatezza. Un’esperienza sensoriale che celebra la cultura del caffè come momento di ispirazione, incontro e pura emozione. Come la musica!

Per il terzo anno consecutivo REGIONE PUGLIA è partner istituzionale, confermando la propria presenza per valorizzare le eccellenze del suo territorio e il sostegno ai suoi talenti. Una presenza che celebra l’identità di una terra e il suo straordinario potenziale, tra storia e innovazione.

A Villa Nobel, durante la settimana sanremese, la Puglia mostra la sua immagine orientata alla tradizione e al futuro.