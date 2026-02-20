Eccellenza Siciliana a Casa Sanremo 2026: Mizzica ancora Pasticceria degli Artisti

I profumi della Sicilia tornano protagonisti alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in partenza il 22 febbraio. A rendere ancora più dolce l’atmosfera della kermesse musicale più amata d’Italia sarà, per il terzo anno consecutivo, “Mizzica Specialità Siciliane”, riconfermata pasticceria ufficiale di Casa Sanremo.

L’azienda siciliana porterà nella prestigiosa area hospitality – nello spazio Food gestito da Gambero Rosso – un’esplosione di sapori autentici: cassatine, cannoli, paste di mandorla e pistacchio, rosticceria, tutto rigorosamente 100% Made in Sicily.

“Realizzeremo cannoli farciti con ricotta di pecora di Palermo e tante altre specialità siciliane con mandorle e pistacchi della nostra terra”,

dichiara il titolare Claudio Paratore.

Un mix di musica e gusto

Nella nuova area allestita sulla terrazza di Casa Sanremo, decine di artisti e addetti ai lavori potranno concedersi momenti di relax degustando le eccellenze firmate Mizzica. Un connubio perfetto tra musica e tradizione culinaria, dove ogni morso racconta la storia e l’identità della Sicilia. La riconferma rappresenta una soddisfazione immensa per l’azienda fondata nel 2015 in Abruzzo da Claudio Paratore e Salvo Pignataro. Oggi Mizzica conta 6 store, con l’ultimo arrivato a Francavilla al Mare, in Piazza Sirena, consolidando una crescita costante e una presenza sempre più capillare sul territorio.

Un 2026 ricco di novità

Il 2026 sarà un anno strategico anche per il settore Wedding: Mizzica ha infatti avviato nuove collaborazioni con soluzioni innovative per rendere ogni matrimonio un evento esclusivo e indimenticabile.

La presenza a Casa Sanremo si conferma una vetrina straordinaria per promuovere le eccellenze gastronomiche siciliane, anche grazie alla selezione accurata di Gambero Rosso, guida di riferimento per pasticcerie e ristoranti in tutto il mondo.

“L’editore ha voluto fortemente le nostre prelibatezze all’interno di questa splendida manifestazione”,

sottolinea Salvo Pignataro altro socio fondatore.

Appuntamento al 22 febbraio

L’invito è fissato per domenica 22 febbraio alle ore 19:00, presso Casa Sanremo al Palafiori di Sanremo, per vivere un’esperienza di gusto firmata Mizzica Specialità Siciliane.