Latte, alla RSA Ernesto Chiappori la seconda lezione Unitre Intemelia

Dopo la lezione del professor Ferruccio Francescotti, sull’Universo e le stelle, secondo incontro alla RSA Ernesto Chiappori di Latte 15.30 alle 17.30, una lezione di geopolitica adattata al nuovo pubblico, basata essenzialmente sull’osservazione e il commento delle carte geografiche.

L’idea di aprire, ma soprattutto di aprirsi a mondi sociali che per caratteristiche intrinseche appaiono un po' chiusi alla contaminazione esterna, è venuta a due docenti dell’Unitre, il professor Francescotti e il professor Memmo, e ha trovato subito una buona apertura da parte della Direzione Sanitaria e dello staff della RSA e della stessa Unitre.

E’ importante che queste persone “anziane”, non rinuncino agli stimoli di curiosità e conoscenza che il territorio può offrire. E’ un modo per generare nuove relazioni e creare “nuovi punti di vista” che favoriscono una mente attiva e un benessere nell’invecchiamento.

La lezione è uno storytelling che prende le mosse dalla comparsa dell’uomo nel processo di ominizzazione, dall’opponibilità del pollice, al pensiero simbolico, per arrivare alle scoperte geografiche, fino agli sconvolgimenti geografici (e politici) dei nostri giorni.

La lezione sarà basata quasi esclusivamente sull’osservazione e il commento di documenti cartografici e fotografici, ma non per questo il messaggio sarà banale, sarà un messaggio semplificato ma ricco di stimoli creativi e di approfondimento, con una sua dignità scientifica.

La platea per età anagrafica e quindi per storie personali, ha un grande vantaggio: ha vissuto e conosciuto direttamente e indirettamente molti di quei momenti, cioè sarà una storia “vissuta” e non “raccontata” come potrebbe esserlo per una platea giovanile.

Il materiale digitale della lectio magistralis sarà rilasciato, come sempre, nella repository https://independent.academia.edu/GiancarloMemmo