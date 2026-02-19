Passeggiata nel centro storico e serata tra amici, Carlo Conti visita Dolceacqua

Carlo Conti visita Dolceacqua. Accompagnato dall’assessore del comune di Sanremo Alessandro Sindoni, il presentatore del Festival è stato accolto dal sindaco del Borgo dei Doria, Fulvio Gazzola, in un clima informale e cordiale che ha confermato ancora una volta il forte legame tra il territorio del Ponente ligure e il mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport.

La visita è iniziata con una breve passeggiata nel centro storico di Dolceacqua, tra i carruggi medievali e gli scorci suggestivi del Castello dei Doria, simbolo identitario del borgo e tra i luoghi più iconici della Riviera dei Fiori. "Un’occasione per apprezzare la bellezza senza tempo di uno dei borghi più affascinanti d’Italia, sempre più meta privilegiata di personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura che sostano tra la Riviera dei Fiori e la vicina Costa Azzurra" - fa sapere il sindaco Fulvio Gazzola - "Negli ultimi anni, infatti, Dolceacqua è diventata una tappa quasi obbligata per teste coronate, campioni sportivi, attori, registi e protagonisti della vita pubblica nazionale e internazionale, attratti dall’autenticità del luogo, dalla qualità dell’offerta enogastronomica e dalla riservatezza che caratterizza il sui territorio".

Carlo Conti, ospite nel borgo ligure per un momento conviviale tra amici, ha così trascorso una serata all’insegna dell’amicizia, della semplicità e della valorizzazione del territorio. "La serata si è conclusa in un rinomato agriturismo della zona, dove gli ospiti hanno potuto degustare i piatti tipici della tradizione locale, accompagnati dai prodotti del territorio, in un contesto conviviale e genuino che rappresenta al meglio l’identità dell’entroterra ligure" - sottolinea il primo cittadino - "Particolarmente significativo è il forte legame con Sanremo, città internazionale del Ponente ligure, che con la sua notorietà e il suo posizionamento nel panorama nazionale e internazionale contribuisce in modo determinante a far conoscere e valorizzare anche le eccellenze dell’entroterra, tra cui Dolceacqua. Un binomio fortissimo, quello tra Sanremo e Dolceacqua, fondato su una collaborazione e su un aiuto reciproco che consente di promuovere in modo integrato l’intero territorio, dalla costa ai borghi storici, rafforzando l’attrattività del Ponente ligure nel suo complesso".

Una visita discreta ma significativa, che conferma il ruolo di Dolceacqua, in sinergia con Sanremo, come ambasciatrice di eccellenza, cultura e ospitalità nel panorama nazionale e internazionale. "La sinergia tra Sanremo e Dolceacqua rappresenta un modello virtuoso" – dice Gazzola – "La dimensione internazionale di Sanremo aiuta a proiettare anche il nostro borgo su un palcoscenico più ampio mentre l’autenticità e la storia dell’entroterra arricchiscono l’offerta complessiva del territorio. Insieme possiamo far apprezzare sempre di più il Ponente ligure, con le sue eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche".