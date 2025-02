Ventimiglia, sopralluogo al Palasalute. Di Muro: "Nuovi posti auto da quest'estate"

Sopralluogo al Palasalute a Ventimiglia. Ieri il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta, gli uffici e le imprese si sono recati nel vecchio edificio Eiffel per verificare l'andamento del cantiere.

"Abbiamo effettuato un sopralluogo sul cantiere del costruendo Palasalute, la casa di comunità, nel vecchio edificio Eiffel che sta costruendo l'Asl insieme all'impresa prescelta secondo il cronoprogramma stabilito. Abbiamo grandi aspettative rispetto a questo immobile che ospiterà servizi fondamentali per la nostra cittadinanza in termini sociosanitari" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Stiamo lavorando insieme al vicesindaco Agosta, l'Asl1 e alla Regione Liguria per capire come riuscire a dare i migliori servizi all'utenza".

"C'è l'interesse del comune di Ventimiglia nello sveltire un cantiere che abbiamo iniziato e sospeso. I lavori da parte dell’Asl procedono spediti, questo ci consentirà di riprendere a breve con gli interventi sul parcheggio prospicente" - sottolinea il primo cittadino - "Ci poniamo l'obiettivo di rendere disponibili decine di nuovi posti auto da quest'estate. Sono in corso delle indagini che finiranno nell'arco di una settimana e questo ci consentirà di riaprire il nostro cantiere. Stiamo lavorando anche per connettere meglio il futuro Palasalute con gli accessi alla popolazione sia dal punto di vista pedonale che veicolare".

"C'è venuta un'idea che abbiamo sottoposto ai tecnici per migliorare la viabilità di residenti, pazienti e turisti" - aggiunge il vicesindaco Marco Agosta - "Farò anche dei passaggi in Regione per capire bene quali servizi possiamo avere implementando anche i medici di famiglia. Ci metteremo sicuramente anima e cuore".