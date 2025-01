Sanremo: approvati due progetti per le ciclovie dalla città dei fiori a Melosa e dal Monte Saccarello al Garezzo

Due ciclovie uniranno Sanremo con l’entroterra, grazie al finanziamento europeo nell’ambito dei programmi Alcotra, tra Italia e Francia. Sono stati approvati dall’Amministrazione comunale di Sanremo due progetti, in relazione al bando ‘Nuove sfide’ e con il finanziamento del progetto ‘RivierAlp: Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il Mare’, iniziativa in cui il Comune di Sanremo è partner beneficiario, per un contributo finanziario di 380.000 euro.

Il primo è quello relativo agli interventi di manutenzione su piste e sentieri per la creazione della ciclovia ‘RivierAlp’ da Melosa a Sanremo e dal Monte Saccarello al Garezzo (inizio verso Imperia), che si trovano tra i comuni di Triora, Mendatica, Pigna, Castelvittorio, Molini di Triora, Baiardo, Ceriana, Apricale e, appunto Sanremo.

Il secondo riguarda gli interventi di infrastrutturazione segnaletica per la creazione della ciclovia e del cammino nei comuni di Pigna, Castelvittorio, Triora, Molini di Triora, Baiardo, Ceriana, Sanremo e Mendatica.

Il Comune di Sanremo, lo ricordiamo, aveva affidato al Consorzio Forestale di Monte Bignone vari servizi di supporto e l’incarico di progettare e coordinare in fase esecutiva tali interventi infrastrutturali, che consistono principalmente in lavori di manutenzione, di tipo straordinario, di piste o sentieri esistenti, con la contestuale posa di segnaletica specifica e apparati complementari finalizzati a garantire il transito in sicurezza degli escursionisti in bici ed a piedi, nonché la massima valorizzazione delle percorrenze.